Nacional / JUSTICIA

Cuádruple homicidio en Maracaná: imputaron a un hombre por planearlo por WhatsApp desde la cárcel

El hecho ocurrió en mayo de este año. Entre los muertos hay un adolescente de 16 años y un niño de 11

2 de septiembre 2025 - 18:40hs
Fachada del edificio de la fiscalía en Ciudad Vieja
Fachada del edificio de la fiscalía en Ciudad Vieja Leonardo Carreño

La Justicia, tras la solicitud de la Fiscalía, imputó en las últimas horas a un hombre por el cuádruple homicidio que se llevó adelante el pasado 30 de mayo en el barrio Maracaná.

El Ministerio Público asegura que el individuo es el autor intelectual del crimen y dirigió la operación desde la cárcel, a través de mensajes de WhatsApp con su hermano, según informó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso.

Precisamente, la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno presentó evidencia a la jueza que se basa en el intercambio de mensajes. El hombre, que está en prisión por una carga de droga y le quedan dos años más de condena, le recomendó a uno de los autores: “Llevá un par de herramientas, no dejes huellas. Si vas a algún lado, cuidate. Ponete guantes y capucha”. A su vez, le insiste con que tenga cuidado y “no se den” entre ellos.

El hecho se dio en una vivienda en El Ombú y pasaje La Vía. La Policía contó un total de 130 disparos. Los muertos eran un hombre de 40 años, otro de 18, un adolescente de 16 y un niño de 11.

En su momento se indicó que los asesinatos se dieron en el marco de un enfrentamiento entre bandas de droga de la zona, algo que la Fiscalía reafirmó tras presentar a la Justicia las conversaciones del imputado con uno de los autores del hecho.

Temas:

maracaná cárcel WhatsApp homicidio

Seguí leyendo

