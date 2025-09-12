Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO

Cámara de seguridad registró cómo fue el momento en que una mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena

El hecho se dio sobre las 23:30 horas del pasado jueves. La alcoholemia arrojó 0,34, informó la Policía

12 de septiembre 2025 - 18:16hs
image (12)

Una mujer de 28 años que conducía alcoholizada atropelló a cuatro personas, una de ellas menor de edad, afuera del Antel Arena luego de un concierto. La alcoholemia arrojó un resultado de 0,34 g/l.

El hecho se dio sobre las 23:30 horas, en la avenida José Pedro Varela y Larrañaga. Una cámara de seguridad registró el momento en que se dio el siniestro, donde se ve a la camioneta blanca atropellando a las cuatro personas, según informó Telemundo (Canal 12).

El vehículo se detuvo y se aprecia cómo la conductora desciende, mientras varias personas se acercan a la escena para prestar asistencia.

Más noticias
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena
ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

De acuerdo con la información oficial, los lesionados son un adolescente de 16 años y tres mujeres, de 40, 53 y 55 años.

El adolescente sufrió "traumatismo de pierna izquierda" y fue trasladado al Hospital Americano. La mujer de 40 años fue diagnosticada con traumatismo encéfalocraneano (TEC) y fue trasladada a la Médica Uruguaya.

La de 53 años , en tanto, también fue diagnosticada con TEC con pérdida de conocimiento y traumatismo en una de sus piernas, siendo derivada al Hospital Militar. La otra mujer, de 55 años, resultó politraumatizada grave y fue trasladada al SMI.

Temas:

mujer Antel Arena momento

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos