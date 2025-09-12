Cámara de seguridad registró cómo fue el momento en que una mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena

Una mujer de 28 años que conducía alcoholizada atropelló a cuatro personas, una de ellas menor de edad, afuera del Antel Arena luego de un concierto. La alcoholemia arrojó un resultado de 0,34 g/l.

El hecho se dio sobre las 23:30 horas , en la avenida José Pedro Varela y Larrañaga. Una cámara de seguridad registró el momento en que se dio el siniestro, donde se ve a la camioneta blanca atropellando a las cuatro personas, según informó Telemundo (Canal 12).

El vehículo se detuvo y se aprecia cómo la conductora desciende, mientras varias personas se acercan a la escena para prestar asistencia.

De acuerdo con la información oficial, los lesionados son un adolescente de 16 años y tres mujeres, de 40, 53 y 55 años.

El adolescente sufrió "traumatismo de pierna izquierda" y fue trasladado al Hospital Americano. La mujer de 40 años fue diagnosticada con traumatismo encéfalocraneano (TEC) y fue trasladada a la Médica Uruguaya.

La de 53 años , en tanto, también fue diagnosticada con TEC con pérdida de conocimiento y traumatismo en una de sus piernas, siendo derivada al Hospital Militar. La otra mujer, de 55 años, resultó politraumatizada grave y fue trasladada al SMI.