Con dos goles de Martín Parodi y con Enrique Etcheverry como figura, Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi volvió a la victoria y goleó 4-0 a Estudiantes del Plata; mirá el video

Martín Parodi celebra un gol para Deportivo LSM que goleó a Estudiantes del Plata

Deportivo LSM , el equipo que regentean Luis Suárez y Lionel Messi, volvió al triunfo en la jornada de este sábado, y lo hizo con una goleada por 4-0 sobre Estudiantes del Plata en la Ciudad Deportiva LS por la tercera fecha de la Divisional D.

Enrique Etcheverry abrió el marcador para los locales a los 13 minutos.

Justo cuando se terminaba el primer tiempo, apareció el primero de los goles de Martín Parodi que tuvo una mañana soñada, para estampar el 2-0 transitorio.

El propio jugador convirtió el tercero a los 50 minutos, mientras que Agustín Santurio cerró el marcador en la hora misma del partido.

Más allá de los dos goles de Martín Parodi, Enrique Etcheverry fue elegido como el jugador del encuentro.

Mirá las principales acciones del partido: