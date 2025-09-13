Dólar
Con dos goles de Martín Parodi y con Enrique Etcheverry como figura, Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi volvió a la victoria y goleó 4-0 a Estudiantes del Plata; mirá el video

El conjunto verde, que regentean Luis Suárez y Lionel Messi, fue muy superior a su rival y se llevó los tres puntos jugando como local

13 de septiembre 2025 - 14:22hs
Martín Parodi celebra un gol para Deportivo LSM que goleó a Estudiantes del Plata

FOTO: @DeportivoLSM

Deportivo LSM, el equipo que regentean Luis Suárez y Lionel Messi, volvió al triunfo en la jornada de este sábado, y lo hizo con una goleada por 4-0 sobre Estudiantes del Plata en la Ciudad Deportiva LS por la tercera fecha de la Divisional D.

Una goleada con todo

Enrique Etcheverry abrió el marcador para los locales a los 13 minutos.

Justo cuando se terminaba el primer tiempo, apareció el primero de los goles de Martín Parodi que tuvo una mañana soñada, para estampar el 2-0 transitorio.

Gabriel Rojas le puso la suela en la cara a  Ladstatter en pleno Racing-San Lorenzo
ARGENTINA

La increíble patada en la cara de un ex Peñarol a un rival en pleno clásico de Argentina y por la cual no vio ni tarjeta amarilla; mirá el video

Maximiliano Silvera
CLAUSURA

Liverpool vs Peñarol EN VIVO: tras un blooper de Brayan Cortés, empató el negriazul por el Torneo Clausura

El propio jugador convirtió el tercero a los 50 minutos, mientras que Agustín Santurio cerró el marcador en la hora misma del partido.

Más allá de los dos goles de Martín Parodi, Enrique Etcheverry fue elegido como el jugador del encuentro.

Mirá las principales acciones del partido:

Embed - Deportivo LSM 4-0 Estudiantes del Plata | Resumen del Partido | Divisionl D | #AUFTV
