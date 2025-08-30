Deportivo LSM 2-0 Academia: debuta el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D

Deportivo LSM , equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, debuta este sábado en la Divisional D del fútbol uruguayo enfrentando a Academia. El partido se juega desde la hora 11.00 en el Parque Palermo.

El estreno de Deportivo LSM en la cuarta división de la Asociación Uruguaya de Fútbol generó enorme expectativa a nivel local e internacional.

El partido es transmitido en forma gratuita por AUFTV y también adquirió los derechos para transmitirlo en el exterior NSN , empresa de contenido audiovisual de la que es copropietario el exfutbolista de Barcelona, compañero ahí de Suárez y Messi, Andrés Iniesta.

Deportivo LSM es dirigido por Rafael Cánovas y el equipo comenzó formando con Enzo López, Enrique Etcheverry, capitán, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, Diego Benítez, Santiago Medina, el colombiano César Taján, el ex Wanderers, Danubio, Peñarol y Nacional Rodrigo Pastorini, Manuel Romero y Martín Parodi.

A los 15 segundos de juego fue amonestado Aguete por una falta al borde del área.

En Academia jugaron Germán Telechea, Franco Farías, Santiago Amaro, Agustín Mouriño, Matías Panzzachi, Jhon Correa, Tabaré Da Cunha, Martín Rodríguez, G. Avellaneda, Gonzalo Pereira y Juan Ignacio. El entrenador es Nicolás Ricciardi.

A los 6 minutos un gran desborde de César Taján por derecha le permitió a Martín Parodi anotar el primer gol en la historia de Deportivo LSM.

Promediado el primer tiempo, Rodrigo Pastorini amplió la cuenta de tiro penal.

Pastorini se fue expulsado en el segundo tiempo por un fuerte pisotón sobre la tibia de un rival y su equipo quedó con 10 jugadores.

Taján fue una de las mejores figuras del partido. Es un colombiano que llegó de casualidad a Uruguay tras tener frustrantes experiencias en Colombia y Argentina. Empezó en Albion, jugó una Copa Libertadores y se pudo construir una casa en Santa Lucía.