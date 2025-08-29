Dólar
Luis Suárez elogió a Darwin Núñez, mencionó su llegada a Arabia y contó cómo viven con Leo Messi el debut de Deportivo LSM; mirá lo que dijo con Davoo Xeneize

Luis Suárez compartió un stream con Davoo Xeneize en una charla futbolera y, entre otras cosas, elogió a Darwin Núñez y mencionó su llegada a Arabia

29 de agosto 2025 - 11:16hs
Luis Suárez y Davo

Luis Suárez y Davo

Luis Suárez compartió un stream en vivo con el argentino Davoo Xeneize en la noche del pasado jueves, en el que habló de diversos temas en una conversación distendida, y llenó de elogios a Darwin Núñez por sus características e hizo mención sobre la llegada del delantero al Al-Hilal de Arabia.

En charla con Davo sobre los mejores centro delanteros de la actualidad dependiendo los gustos de cada uno, Luis Suárez eligió su top 3 y destacó un jugador que le sorprendió: "Yo de 9 me quedo primero con Julián Álvarez, después Harry Kane y Haaland. A mi me gusta mucho Haaland más que Lautaro Martínez, que no quiere decir que no me guste Lautaro, me encanta. Uno que me sorprendió, que está a años luz de todos estos, es Joao Pedro el del Chelsea. Me encantó. Ahora que se rodeó de grandes jugadores para mi va a explotar en el Chelsea".

Luis Suárez y Darwin Núñez en la selección de Uruguay
Luis Suárez y Darwin Núñez en la selección de Uruguay

Luis Suárez y Darwin Núñez en la selección de Uruguay

No obstante, posteriormente Suárez llenó de elogios a Darwin Núñez: "Igual me quedo con las condiciones físicas y brutales que tiene, y que tiene cosas que mejorar todavía, de Darwin. Lo que pasa que ahora se fue para Arabia, pero tiene una condiciones abismales y las puede aprovechar muchísimo más, tiene todavía cosas que aprender porque lo hablamos con él y la verdad que tiene una potencia física que a mí me hubiese gustado tener. El tiene una potencia física que yo, a su edad, no sé si la tenía. Yo tenía otras cosas", señaló.

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
FÚTBOL URUGUAYO

Confirmado: comienza la Divisional D con el debut del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y con televisación de los partidos para Uruguay y el exterior

Andrés Iniesta y Luis Suárez
DIVISIONAL D

La empresa de Andrés Iniesta compró los derechos de Deportivo LSM para transmitir sus partidos de la Divisional D del fútbol uruguayo para el exterior

Luis Suárez sobre el proyecto del Deportivo LSM y el debut

Por otro lado, también se refirió al proyecto del Deportivo LSM, el equipo que fundó en conjunto con Lionel Messi y que compite en la divisional D del fútbol uruguayo y que se prepara para debutar este sábado: "Teníamos muchas opciones de poder cambiar el nombre, pero es un juego que a nosotros nos generaba mucha ilusión porque es un proyecto que yo vengo de hace años y queríamos que sea agregado y después bueno, a futuro podes cambiarle el nombre si queres pero al idea no es cambiarlo porque es algo de nosotros, propio, que lo estamos haciendo con muchísimo cariño, de que estamos invirtiendo en el fútbol uruguayo, en mi país... Es lo mejor que le puede pasar a uno. Leo invirtiendo en Sudamérica donde la mejor semilla futbolera está en Uruguay, Argentina, Brasil y bueno, que mejor que invertir en esas raíces de donde uno vive el fútbol desde chico".

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

"Ahora se viene la primera fecha y la verdad que estamos con mucha ilusión, con muchísimas ganas porque es algo que nos genera ilusión. Es algo que a la divisional y al fútbol uruguayo le va a dar mucha imagen, mucho prestigio y que sea a nivel mundial algo que llame mucho la atención va a ser bueno para Uruguay y para Sudamérica", agregó.

Bromeando con Davo sobre si le hace falta un delantero al equipo, el streamer se ofreció y Suárez dijo: "Creo que hace unas semanas vieron los videos de La Cobra y lo descartaron, pero los tuyos no lo vieron porque no llegaron, se ve que tu representante no es bueno y no hizo llegar los DVD", mencionó entre risas.

"Estoy al tanto de cómo va a jugar el equipo, estuvimos viendo todos los partidos con Leo. Nos juntábamos de mañana. Un día ellos tenían un partido previsto a las 10 de la mañana, que son las 9 nuestra de acá, y lo hicimos poner una hora más temprano para poder verlo nosotros porque entrenábamos, pero los jugadores y el otro equipo no sabían nada, ja", confesó.

"La gente se piensa que no pero estamos pendientes (de su equipo Deportivo LSM) porque es algo nuestro, somos nosotros los que estamos ahí detrás, los que estamos apostando por crear un equipo. Es algo que yo tenía hace mucho tiempo, que estábamos en el fútbol amateur y se me ocurrió a mí la idea, la hablamos con Leo y dijimos ¿Porqué no ponernos a competir en la D? y ahí arranca toda una infraestructura que tenes que armar a través de los jóvenes, de 12 años para adelante. Tenes que pensar una captación, el fútbol infantil... es un proceso muy largo y estamos muy entusiasmados. Nosotros lo vamos a defender porque es algo nuestro, es algo que queremos ver crecer", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OOC_LACOBRAAA/status/1961259772646244620&partner=&hide_thread=false

Por último, bromeó con Davo sobre Montevideo Boca Juniors, equipo que milita en la misma división que Deportivo LSM: "Si, hay uno que es parecido al tuyo", expresó Luis a lo que el streamer dijo "dejame ser hincha de los dos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanitopepin007/status/1961252651896807451&partner=&hide_thread=false

Acto seguido, Davo le preguntó que pasaría si festeja un gol de Montevideo Boca Junios ante Deportivo LSM y respondió: "Primero, agarramos al de seguridad del estadio y te invitamos a salir. ¿Cómo vas a gritar un gol? Si querés tené la de Boca abajo o apretá el puñito abajo y tranquilo, pero el gesto ya es un montón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanitopepin007/status/1961257106973040753&partner=&hide_thread=false
Luis Suárez Darwin Núñez Davoo Xeneize Deportivo LSM

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Hugo Sierra con Ignacio Sosa y sus familiares cuando se firmó el contrato con Peñarol
PEÑAROL

Hugo Sierra, representante de Ignacio Sosa de Peñarol: dijo que el jugador no firmó precontrato con Red Bull Bragantino y que se equivocó porque venía de un viaje de 12 horas

