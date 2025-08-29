Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La evolución de Leonardo Fernández y la formación de Peñarol que Diego Aguirre perfila para jugar contra Racing por el Torneo Clausura

Mirá cómo viene la evolución de la lesión de Leonardo Fernández y el equipo que Diego Aguirre perfila para enfrentar el domingo a Racing

29 de agosto 2025 - 12:30hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Leonardo Carreño

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre monitorea la evolución de Leonardo Fernández para determinar si puede o no contar con él cuando su equipo enfrente a Racing el domingo a la hora 18.00, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará en el Parque Viera.

En la revancha entró para patear los penales, pero Peñarol perdió increíblemente el partido luego de que Racing empatara a través de un penal muy polémico sancionado por el juez colombiano Wilmar Roldán.

El domingo, el jugador no estuvo a la orden en el triunfo aurinegro ante River Plate, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Tampoco había estado entre medio de los cotejos ante Racing de Copa Libertadores, contra Boston River.

Hugo Sierra con Ignacio Sosa y sus familiares cuando se firmó el contrato con Peñarol
PEÑAROL

Hugo Sierra, representante de Ignacio Sosa de Peñarol: dijo que el jugador no firmó precontrato con Red Bull Bragantino y que se equivocó porque venía de un viaje de 12 horas

La foto que subió Leo Coelho para recordar a Juan Izquierdo
FÚTBOL URUGUAYO

Las sorprendentes declaraciones de Léo Coelho, quien se siente "hincha de Peñarol", pero reconoció su "cariño" a Nacional y su "lindo" ciclo en el año con Luis Suárez

Tras el triunfo ante River Plate, Aguirre declaró: "Volverá a entrenar con normalidad en la semana y seguramente vamos a tenerlo para semana próxima contra Racing".

El miércoles pasado, cuando Peñarol le ganó a Río Negro de San José por primera ronda de Copa AUF Uruguay, Fernández tampoco entró en la convocatoria.

Tras esa victoria, Aguirre ratificó sus dichos: "Seguramente va a estar, está entrenando ya prácticamente normal".

La realidad es que Fernández es evaluado día a día por la sanidad encabezada por Daniel Zarrillo.

El jugador evolucionó muy rápido y bien de su distensión del ligamento lateral interno de la rodilla y su voluntad es la de volver ya este domingo ante Racing.

Pero en Peñarol, tanto en el área de sanidad como en el cuerpo técnico, no lo quieren apurar porque el torneo es largo y porque no quieren asumir riesgos.

Si el jugador esté en óptimas condiciones, puede ser titular el domingo. Para eso será clave el entrenamiento de este viernes y las revisiones a las que será sometido tanto en la práctica del sábado como el domingo de mañana, antes del encuentro.

Por cómo evolucionó, lo natural será que vaya al banco de suplentes.

En ese caso el titular será David Terans.

Aguirre volverá a jugar con su equipo titular, con la única duda a despejar de si arranca con Fernández o David Terans.

La formación será con Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

Para el banco de suplentes se perfilan Martín Campaña, Damián Suárez, Gastón Silva, Emanuel Gularte, Lucas Hernández, Héctor Villalba, Fernández (o Terans), Leandro Umpiérrez, Diego García y Matías Arezo.

Temas:

Leonardo Fernández Peñarol Diego Aguirre David Terans

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Hugo Sierra con Ignacio Sosa y sus familiares cuando se firmó el contrato con Peñarol
PEÑAROL

Hugo Sierra, representante de Ignacio Sosa de Peñarol: dijo que el jugador no firmó precontrato con Red Bull Bragantino y que se equivocó porque venía de un viaje de 12 horas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos