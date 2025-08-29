La evolución de Leonardo Fernández y la formación de Peñarol que Diego Aguirre perfila para jugar contra Racing por el Torneo Clausura

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre monitorea la evolución de Leonardo Fernández para determinar si puede o no contar con él cuando su equipo enfrente a Racing el domingo a la hora 18.00, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará en el Parque Viera.

Fernández se lesionó a los 20 minutos del partido de ida de octavos de final de Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda.

En la revancha entró para patear los penales, pero Peñarol perdió increíblemente el partido luego de que Racing empatara a través de un penal muy polémico sancionado por el juez colombiano Wilmar Roldán.

El domingo, el jugador no estuvo a la orden en el triunfo aurinegro ante River Plate, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Tampoco había estado entre medio de los cotejos ante Racing de Copa Libertadores, contra Boston River.

Tras el triunfo ante River Plate, Aguirre declaró: "Volverá a entrenar con normalidad en la semana y seguramente vamos a tenerlo para semana próxima contra Racing".

El miércoles pasado, cuando Peñarol le ganó a Río Negro de San José por primera ronda de Copa AUF Uruguay, Fernández tampoco entró en la convocatoria.

Tras esa victoria, Aguirre ratificó sus dichos: "Seguramente va a estar, está entrenando ya prácticamente normal".

La realidad es que Fernández es evaluado día a día por la sanidad encabezada por Daniel Zarrillo.

El jugador evolucionó muy rápido y bien de su distensión del ligamento lateral interno de la rodilla y su voluntad es la de volver ya este domingo ante Racing.

Pero en Peñarol, tanto en el área de sanidad como en el cuerpo técnico, no lo quieren apurar porque el torneo es largo y porque no quieren asumir riesgos.

Si el jugador esté en óptimas condiciones, puede ser titular el domingo. Para eso será clave el entrenamiento de este viernes y las revisiones a las que será sometido tanto en la práctica del sábado como el domingo de mañana, antes del encuentro.

Por cómo evolucionó, lo natural será que vaya al banco de suplentes.

En ese caso el titular será David Terans.

Aguirre volverá a jugar con su equipo titular, con la única duda a despejar de si arranca con Fernández o David Terans.

La formación será con Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

Para el banco de suplentes se perfilan Martín Campaña, Damián Suárez, Gastón Silva, Emanuel Gularte, Lucas Hernández, Héctor Villalba, Fernández (o Terans), Leandro Umpiérrez, Diego García y Matías Arezo.