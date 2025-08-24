Diego Aguirre anunció cuándo vuelve a jugar Leonardo Fernández y dio su tajante respuesta sobre cambiar la localía por el pésimo estado del césped del Campeón del Siglo

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre se mostró muy conforme con el rendimiento de su equipo en el triunfo contra River Plate, hizo una actualización sobre el estado sanitario de Leonardo Fernández y reveló si piensa cambiar la localía por el pésimo estado del campo de juego del Estadio Campeón del Siglo.

"Era una semana complicada obviamente tuvimos un golpe muy duro hace pocos días pero hablamos de que había que reponerse. ganar esta segunda parte del año y tratar de ponernos el objetivo de ser campeones uruguayos y encontrar en la fortaleza del grupo y el amor propio que rápidamente se empezaran a dar los resultados. Hoy g anamos muy clarament e, era un partido con sus riesgos porque a veces te cuesta cuando venís de un partido como el que tuvimos con Racing y había alguna incertidumbre de los rendimientos", comenzó diciendo Aguirre en conferencia de prensa, en la sala del Campeón del Siglo.

El DT refirió a la derrota con Racing de Avellaneda por 3-1 por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde los aurinegros quedaron eliminados.

"Era para resolver el partido antes más allá de que no sufrimos defensivamente. Es verdad que hablamos de aprovechar más las situaciones, nos ha pasado bastante, pero esperamos ser más efectivos cuando generamos las chances", analizó Aguirre sobre el triunfo contra River Plate , por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

El reconocimiento de Diego Aguirre para su triple 5

Consultado por qué mantuvo en el medio de la cancha a Eric Remedi, Jesús Trindade e Ignacio Sosa, Aguirre dijo: "No es nada definitivo, es una opción, la verdad que cuando preparé este partido y lo pensé, jugaron los tres porque no tenía ninguna razón como para sacar a uno de los tres, era tan bueno lo que habían demostrado juntos que los puse a los tres como una forma de reconocerles el buen trabajo que habían hecho. Es una opción válida para empezar, como variante, dependiendo del rival; los tres tiene gran nivel y estamos fuertes en esa zona del campo".

Sobre Sosa que arrancó como extremo izquierdo, Aguirre dejó en claro que le dio esa posición para que hiciera el retroceso defensivo pero que tenía libertad para centralizar sus movimientos en ataque: "No es su posición natural jugar de extremo por izquierda, tenía que hacer el trabajo defensivo en ese sector, pero con libertad de jugar por el centro. El equipo quedaba más cargado por derecha con Cabrera y Nacho cerrándose yendo a presionar y tirándose al medio con pelota lo hizo muy bien".

La razón de la salida de Pedro Milans en el entretiempo

"Pedro estaba un poquito incómodo, me lo comentó durante el primer tiempo y preferimos sacarlo porque había estado con algún temita y no lo arriesgamos para el segundo tiempo", expresó.

Milans se perdió el clásico ante Nacional por lesión y también la ida de octavos de final con Racing, además del partido con Boston River de la tercera fecha del Clausura.

Sobre la defensa de la pelota aérea, Aguirre minimizó las críticas a su equipo: "Algunas veces te cabecean, es imposible sacar todo, si tenés 8-10 córners en contra más centros de los costados, no las vas a sacar todas; hoy el tema no fue lo defensivo, fue todo muy controlado y la diferencia tenía que haber sido más grande. Me quedo con que queremos, tenemos rebeldía, vamos a ser muy duros y tenemos un gran objetivo: son tres meses que tenemos que encararlos dando el máximo para tratar de volver a ser campeones uruguayos".

Sobre la salida de Emanuel Gularte del equipo titular manifestó: "Sanitario cero, entrenó bien en la semana y entró. Tuvo un golpe, pero no fue por eso que no jugó, fue para darle la oportunidad a Pedro que tiene el puesto más natural como lateral y queríamos generar con su proyección, pero Guilarte entró y lo hizo muy bien en los últimos minutos".

La visión de Diego Aguirre sobre el pésimo estado del Campeón del Siglo

Antes del partido con River Plate, la directiva de Peñarol emitió un comunicado explicando la razón del mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo.

En el comunicado, el presidente Ignacio Ruglio expresó que valoró hasta último momento la posibilidad de cambiar la localía contra River Plate y llevar el partido al Estadio Centenario. Aguirre fue tajante con su respuesta.

"Eso nunca, dame el Campeón del Siglo aunquie esté mal, nos puede perjudicar pero jamás pediría un cambio de escenario. Está mal, nos preocupa y va a haber algo para final del año, van a hacer nuevamente la cancha y es algo necesario, hay que pararla tres o cuatro meses, se planifica para fin de año", añadió.

Aguirre dijo así algo que Peñarol omitió decir en el comunicado. En el mismo, Peñarol dijo que "se está trabajando de manera constante para que en las próximas semanas el Campeón del Siglo luzca de la mejor manera, como nos ha tenido acostumbrados".

Aguirre, en cambio, anunció que al final del año el estadio se va a parar para que se le haga un trabajo profundo en el césped y tras unos cuantos meses de parate, se tenga el césped pronto para el 2026.

Muchos cambios para la Copa AUF Uruguay

Peñarol jugará el miércoles contra Río Negro de San José por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay y Aguirre anunció que hará muchas variantes.

"Vamos a hacer muchas variantes, vamos a cambiar todo, está bueno porque los que no tiene minutos pueden tener y ayudan para que estemos más cerca, vamos a hacer muchas variantes", adelantó Aguirre.

El anuncio de cuándo vuelve a jugar Leonardo Fernández

Por último, Aguirre informó que Leonardo Fernández, quien quedó afuera del banco contra River Plate este domingo, volverá a entrenar con normalidad en la semana para volver a jugar el domingo de la semana próxima contra Racing.