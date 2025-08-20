El penal que Wilmar Roldán le cobró a Racing ante Peñarol y la denuncia de Javier Méndez: "No sabía a quién cobrárselo", dijo en zona mixta

El defensor de Peñarol Javier Méndez denunció que el árbitro Wilmar Roldán le cobró a él el penal con el que Racing le sacó ventaja a los aurinegros por 2-1 en duelo revancha de los octavos de final de Copa Libertadores. Luego de ese penal, llegó, en tiempo de adición, un tercer gol de la Academia que eliminó a los aurinegros.

La jugada se originó con un desborde y remate desde la izquierda de Tomás Conechny que Brayan Cortés atajó dando un rebote alto. Emanuel Gularte plegó el brazo y entró en contacto con Adrián "Maravilla" Martínez. Este se dejó caer aparatosamente en una acción donde no hubo proporcionalidad entre el contacto, leve, y la caída, desmesurada. Es lo que los árbitros llaman insuficiencia del contacto para provocar la caída .

Javier Méndez dijo que el penal se lo cobraron a él cuando se tiró con los brazos ampliando claramente el radio defensivo del cuerpo. Sin embargo, el remate de un jugador de Racing le dio en su rodilla izquierda.

"No fue penal. El árbitro me manifiesta que soy yo el que hago el penal y yo no estoy involucrado en la jugada. No sabía a quién cobrárselo. '¿En serio me estás hablando?', le dije. '¿Por qué no la vas a ver?' Si hoy publican los audios del VAR van a ver que en todo momento dice que estoy involucrado en la jugada cuando yo no tengo nada que ver, yo no soy y él me nombraba a mí. 'Andá a verla'. Es raro que no lo hayan llamado o que no la haya ido a ver. Más porque en el primer tiempo anula un gol de ellos por infracción", dijo Méndez.

El zaguero se refirió al gol anulado a Marcos Rojo por una falta sobre él porque el zaguero lo empujó por la espalda.

En esa acción Méndez arriesgó mucho quedando pésimamente parado para marcar a Rojo, pero tuvo la suerte de que este lo empujara antes de dar el salto y cabecear la pelota. En la jugada, Méndez también voló aparatosamente, pero en la acción se puede entender que el contacto fue suficiente para provocar la caída por la posición del cuerpo de Méndez y el movimiento más exagerado del jugador de Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957972531249336628&partner=&hide_thread=false ¡¡¡NO CUENTA EL GOL DE MARCOS R. PARA RACING ANTE PEÑAROL POR UNA INFRACCIÓN PREVIA!!! ¿Qué te parece?



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TVc5uVwARs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

"No es una excusa, pero creo que eso incide. Nos vamos con un poco de bronca por el resultado. Lo hablamos entre nosotros: si nos ganan de buena manera, nos vamos tranquilo. Pero hicimos un buen partido, tuvimos más chances que en el partido de Uruguay, sinceramente nos vamos con la bronca del resultado", declaró Méndez en zona mixta, donde se hizo presente Referí.

"Fueron dos partidos totalmente diferentes. No es una excusa que allá el árbitro haya dejado pegar más y acá no. Sinceramente creo que ese penal incidió un poco, de hecho el entrenador de ellos hizo cambios pensando en los penales, también eso es una señal. Nos vamos tristes por la eliminación. Con la trayectoria que tiene el señor árbitro, que esté haciendo esas cosas... No es una excusa, pero la verdad que es molesto", concluyó Méndez.