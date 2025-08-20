La bronca de Diego Aguirre con el penal que Wilmar Roldán cobró en Racing vs Peñarol en Copa Libertadores: "Para mí no fue y es determinante en el resultado"

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró muy molesto por el penal que cobró Wilmar Roldán en el partido que su equipo perdió 3-1 contra Racing quedando eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la segunda pregunta de la conferencia de prensa a Aguirre le preguntaron sobre la gran polémica que tuvo el partido : el penal que Roldán le cobró a Emanuel Gularte por un antebrazo en la espalda a Adrián "Maravilla" Martínez, quien se dejó caer aparatosamente: "Desde mi punto de vista no fue porque si vas a cobrar ese penal, tenés que cobrar 10 penales por partido. Pero me gustaría hacerles esa pregunta, ¿qué piensan?"-

Fue ahí que un periodista partidario de Racing le dijo que para él si hubo penal. "Vos sos muy hincha", le dijo Aguirre. "Le pregunto a los periodistas que pueden ser un poco más objetivos. ¿Vos sos periodista partidario? Está bien, pero para mí no fue y es determinante en el resultado porque si vamos a cobrar eso... La verdad que duele bastante".

"Ya dije lo que tenía que decir. Tuvo demasiado peso el penal ese en que hayamos quedado eliminados, yo normalmente no soy de hablar de eso, pero todo el esfuerzo, todo lo que demostró el equipo y por algo que no fue me parece muy injusto", agregó después Aguirre.

"Deja la tristeza de haber perdido la clasificación, creo que hicimos un buen partido. Tuvimos situaciones que malogramos y no pudimos liquidar el partido en algún momento que se nos presentó. Sufrimos el gol ahí al final que duele, porque nos deja afuera", dijo el entrenador.

"No fue que nos defendimos y no propusimos ni generamos ocasiones, porque tuvimos varias. No pudimos concretarlas y se nos escapó el partido en el final. El equipo lo dio todo, me sentí orgulloso de mis jugadores y hay que seguir construyendo y que Peñarol esté de vuelta en la Libertadores como protagonista. Nos tenemos que ir con la frente en alto de que lo dimos todo", agregó.

"Faltaba un minuto y vi la posibilidad de poner jugadores frescos y buenos pateadores de penales", expresó sobre los tres cambios que hizo antes del final del partido.

"Sufrimos ese gol al final y son cosas que pueden pasar. Así como lo tuvimos a favor, lo sufrimos en contra. Son cosas del partido, no hay que olvidar que enfrentamos a un gran rival, que tiene muchas virtudes, que es candidato a pelear la Copa, por lo tanto tenemos que tener esa calma de que lo dimos todo, que propusimos, que jugamos y que tal vez merecimos. Pero el fútbol tiene estas cosas", admitió Aguirre.

"Tuvimos intención de jugar en muchos momentos y generamos cosas, a pesar de las adversidades del tiempo que fue para los dos por lo que no incidió demasiado", expresó el DT.

"A seguir construyendo, un proceso lindo que estamos viviendo con la mayoría de estos jugadores en todo este tiempo, a seguir creyendo, trabajando e ir por lo que viene. También prepararnos mejor para cuando volvamos a jugar por la Copa", contestó Aguirre sobre lo que se le viene a Peñarol.