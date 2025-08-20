"Los vi muy confiados y yo me cagaba de la risa": lo que dijo tras el triunfo de Racing ante Peñarol el uruguayo Martirena, quien es "hincha del otro club"

Los que dijo Gastón Martirena tras el triunfo de Racing ante Peñarol

El lateral uruguayo de Racing , Gastón Martirena, celebró el triunfo ante Peñarol de este martes en Avellaneda por 3-1 , con el que los albiceleste se quedaron con el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Fue un partido especial para mí”, dijo a ESPN tras el partido el defensor formado en Liverpool, campeón uruguayo en 2023 en la definición ante los aurinegros, que ha reconocido que es hincha de Nacional .

“Hay que contenerse a veces, porque yo soy de allá y ya saben que soy hincha del otro club. Pero fui muy cargado, muy, muy”, comentó.

“Los vi muy confiados, capaz que a los jugadores no, pero a la gente, porque me hacían llegar cosas, y yo me cagaba de la risa”, agregó sobre los hinchas de Peñarol.

PEÑAROL El penal que Wilmar Roldán le cobró a Racing ante Peñarol y la denuncia de Javier Méndez: "No sabía a quién cobrárselo", dijo en zona mixta

PEÑAROL La bronca de Diego Aguirre con el penal que Wilmar Roldán cobró en Racing vs Peñarol en Copa Libertadores: "Para mí no fue y es determinante en el resultado"

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Colombian referee Wilmar Roldan shows a yellow card to Racing's Uruguayan defender #15 Gaston Martirena (L) during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Ur Gastón Martirena y Wilmar Roldán Foto: Luis Robayo / AFP

Con respecto a la lleve, agregó: “Quedaban 90 más y acá en Avellaneda es complicado”.

“Contento por el resultado del equipo, por las ganas, y quiero decirles que sigan confiando y nunca duden de este equipo porque siempre es sorprendente”, señaló Martirena, quien celebró en el vestuario con lentes de sol.

Triunfo de Racing ante Peñarol en dramático final

En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez (m.7 y m.83) -el segundo de penal- y el agónico de Franco Pardo (m.93) le permitió a la Academia imponerse ante un rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera (m.15).

El partido fue dramático de inicio a fin porque Peñarol llegó al ‘Cilindro de Avellaneda’ con la ventaja lograda en Montevideo pero que rápidamente se desvaneció en el minuto 7 cuando el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtió tras encontrar una pelota para empujar cerca de la línea de gol.

El tanto envalentonó al local que fue en busca de revertir la serie, pero tras un tiro de esquina desde la derecha llegó un golpe certero de cabeza de Nahuel Herrera para devolverle la paridad al tanteador y la ventaja al ‘Manya’ en la serie.

20250819 TOPSHOTS - FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Racing's forward #09 Adrian Martinez celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at Adrián Martínez Foto: Luis Robayo / AFP

Antes del descanso hubo un grito de gol de Marcos Rojo pero que el árbitro colombiano Wilmar Roldán invalidó a instancias del VAR por una infracción previa sobre Javier Méndez.

En el complemento, Peñarol se dedicó a esperar a Racing que fue con más ímpetu que juego, aunque sus acciones de contragolpe siempre tenían sensación de poder sentenciar la historia.

Y en el minuto 80 el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el golero chileno Brayan Cortés pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte empujó a Adrián Martínez para que el juez marcara un penal que el propio ‘Maravilla’ cambió por gol.

De esta manera, Adrián Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competencias internacionales con 17 tantos, dos más que Norberto Raffo.

De ahí hasta el final fue todo intensidad y varios cambios de uno y otro lado para esperar la definición desde los doce pasos, e incluso ingresó el portero suplente en el local, Facundo Cambeses por Gabriel Arias.

Pero en una de las últimas jugadas del partido, cuando el reloj marcaba el tercer minuto de adición, un tiro libre cruzó toda el área y encontró el testazo certero por el segundo palo de Franco Pardo que dejó sin chances a Brayan Cortés.

La clasificación de Racing Club a cuartos de final lo pone en una llave argentina con Vélez Sarsfield, que a primer turno eliminó al Fortaleza brasileño con un 2-0 de local para idéntico marcador global tras el empate sin goles en la ida en Brasil.

Con base en EFE