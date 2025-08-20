Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

"Me importa tres carajos si fue o no fue penal": la reacción del periodista Flavio Azzaro tras la victoria de Racing ante Peñarol, con un picante mensaje para los aurinegros

“Peñarol, la verdad no te tengo bronca", dijo Flavio Azzaro, quien agregó por qué fue "lindo" ganarle a los carboneros en Avellaneda

20 de agosto 2025 - 9:12hs
Flavio Azzaro tras el triunfo de Racing ante Peñarol

Flavio Azzaro tras el triunfo de Racing ante Peñarol

Flavio Azzaro y el triunfo de Racing ante Peñarol

“El análisis, ¿Qué interesa? Cuando ganas una serie como la de hoy, ¿Qué te interesa?”, comentó. “No sé si fue justo o no fue justo, si Racing estuvo a la altura”, agregó en sus redes.

“Me importa tres carajos si fue o no fue penal”, comentó.

Flavio Azzaro en el Campeón del Siglo
COPA LIBERTADORES

"Gracias Conmebol por cuidar al hincha": la crítica del periodista argentino Flavio Azzaro por las 10 horas que estuvieron los parciales de Racing en el Campeón del Siglo

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

"Me voy recaliente": la fuerte revelación de Maximiliano Silvera sobre Wilmar Roldán y el penal que le cobró a Racing ante Peñarol cuando el juez "no lo tenía claro"

Azzaro también destacó a Adrián Martínez, el delantero y figura de Racing. “Maravilla Martínez nunca te deja tirado y en las más difíciles siempre aparece. Patea el penal con una naturalidad”.

“Esto nos lo merecemos por todo lo que vivimos”, dijo el comunicador, quien estuvo en el partido de ida en el Campeón del Siglo la semana pasada y este martes en el Cilindro de Avellaneda.

Flavio Azzaro en el Campeón del Siglo
Flavio Azzaro en el Campeón del Siglo

Flavio Azzaro en el Campeón del Siglo

Lo que dijo Flavio Azzaro sobre Peñarol

“Peñarol, la verdad no te tengo bronca, pero que lindo fue romperte el culo hoy”, dijo Azzaro en su video.

“Porque el otro día nos dejaron 10 horas en la cancha de ustedes. Y hoy verlos tan de cerca… Y porque es fútbol, porque en el fútbol es hermoso ganar cuando hay visitantes. Qué lindo. Qué lindo es cantarle al visitante. ‘Te vas con el culo roto, Uruguay al…’. Es hermoso, divino. El fútbol sin gente no tiene ningún sentido”, agregó.

“Y les voy a decir otra cosa: la vida sin la Libertadores no tiene sentido”, dijo al cerrar su video.

Embed - AZZARO REACCIÓN - DE GUAPO, A CUARTOS: RACING LE GANÓ 3-1 A PEÑAROL Y JUGARÁ CONTRA VÉLEZ

Flavio Azzaro Peñarol Racing Avellaneda

