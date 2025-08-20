"Me importa tres carajos si fue o no fue penal": la reacción del periodista Flavio Azzaro tras la victoria de Racing ante Peñarol, con un picante mensaje para los aurinegros

Flavio Azzaro y el triunfo de Racing ante Peñarol

El periodista argentino Flavio Azzaro , reconocido hincha de Racing, reaccionó a la victoria de su equipo 3-1 ante Peñarol de este martes en Avellaneda , con el que los albiceleste se quedaron con la serie y avanzaron a octavos de final de la Copa Libertadores.

“El análisis, ¿Qué interesa? Cuando ganas una serie como la de hoy, ¿Qué te interesa?”, comentó. “No sé si fue justo o no fue justo, si Racing estuvo a la altura”, agregó en sus redes.

Además, se refirió a la polémica que generó el penal que pitó el juez colombiano Wilmar Roldán , que le permitió a Racing ponerse 2-1 e igualar la serie de forma parcial.

“Me importa tres carajos si fue o no fue penal”, comentó.

Azzaro también destacó a Adrián Martínez, el delantero y figura de Racing. “Maravilla Martínez nunca te deja tirado y en las más difíciles siempre aparece. Patea el penal con una naturalidad”.

“Esto nos lo merecemos por todo lo que vivimos”, dijo el comunicador, quien estuvo en el partido de ida en el Campeón del Siglo la semana pasada y este martes en el Cilindro de Avellaneda.

Lo que dijo Flavio Azzaro sobre Peñarol

“Peñarol, la verdad no te tengo bronca, pero que lindo fue romperte el culo hoy”, dijo Azzaro en su video.

“Porque el otro día nos dejaron 10 horas en la cancha de ustedes. Y hoy verlos tan de cerca… Y porque es fútbol, porque en el fútbol es hermoso ganar cuando hay visitantes. Qué lindo. Qué lindo es cantarle al visitante. ‘Te vas con el culo roto, Uruguay al…’. Es hermoso, divino. El fútbol sin gente no tiene ningún sentido”, agregó.

“Y les voy a decir otra cosa: la vida sin la Libertadores no tiene sentido”, dijo al cerrar su video.