El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El Chino Recoba fue a ver a Jeremía Recoba en su debut en Las Palmas y se divirtió de una forma bien uruguaya

20 de agosto 2025 - 15:16hs
El Chino Álvaro Recoba y Jeremía Recoba aprovechan el tiempo libre en Las Palmas

Álvaro Recoba, el Chino Recoba, se encuentras en Las Palmas, España, y allí no solo acompaña a su esposa Lorena Perrone, sino que también estuvo en el debut de su hijo, Jeremía Recoba en el equipo Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda división española. Todos se divirtieron en el tiempo libre jugando al truco, según mostró Lorena.

Con la presencia del Chino, su hijo entró a los 78 minutos en el empate como locales 1-1 ante el recientemente ascendido FC Andorra, en lo que fue la primera fecha del torneo.

La diversión en casa de los Recoba

En el tiempo libre y según mostró Lorena, el Chino Recoba y Jeremía Recoba aprovecharon para divertirse de una manera bien uruguaya.

Ambos aparecieron jugando este miércoles a las cartas en su nuevo domicilio.

"Tarde de truco uruguayo", escribió Lorena en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo:

recoba
El Chino Recoba y Jerem&iacute;a Recoba aprovechando el tiempo libre en Las Palmas

El Chino Recoba y Jeremía Recoba aprovechando el tiempo libre en Las Palmas

Chino Recoba Álvaro Recoba Jeremía Recoba Las Palmas

