Álvaro Recoba, el Chino Recoba, se encuentras en Las Palmas, España, y allí no solo acompaña a su esposa Lorena Perrone, sino que también estuvo en el debut de su hijo, Jeremía Recoba en el equipo Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda división española. Todos se divirtieron en el tiempo libre jugando al truco, según mostró Lorena.
El Chino Recoba fue a ver a Jeremía Recoba en su debut en Las Palmas y se divirtió de una forma bien uruguaya
