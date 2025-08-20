Los notables jugadores a los que enfrentará Darwin Núñez en la Saudi Pro League con Al-Hilal; el uruguayo es el futbolista más valioso, por encima de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus tres goles de Al Nassr este viernes AFP

Darwin Núñez terminó la pretemporada con su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita, en Alemania y Suiza y por primera vez conoció la ciudad que lo albergará de ahora en adelante por los próximos tres años: la capital Riyadh. El uruguayo ya entrenó en las flamantes instalaciones del equipo.

Los dirigidos por el italiano Simone Inzaghi -quien perdió con su anterior club, Inter de Milán, la final de la Champions League ante Paris Saint-Germain de Luis Enrique- se preparan para debutar en la Saudi Pro League la semana que viene.

El equipo en el que hasta hace poco jugaba Neymar, está con todo para lo que será dicho desafio.

Es que, como informó Referí, Al-Hilal es un equipo lleno de jugadores de primer nivel.

Las estrellas a las que enfrentará Darwin Núñez, quien es el futbolista más valioso de la liga

Hasta el momento, en Uruguay se podrán ver los partidos de Darwin Núñez por un solo canal de streaming, e incluso, emite entre dos o tres encuentros por semana, no necesariamente de Al-Hilal.

Según la página alemana Transfermarkt, especializada en estadísticas y en montos referidos a los pases de los futbolistas en el mundo del fútbol, el delantero uruguayo es el jugador más valioso que disputará la Saudi Pro League.

Darwin Núñez tiene un valor de 45 millones de euros (US$ 52,5 millones), muy por encima de Cristiano Ronaldo, quien será su rival con Al-Nassr, quien ocupa el lugar 28 con 12 millones de euros (US$ 14 millones).

Entre las principales figuras a las que deberá enfrentar el uruguayo en su nueva liga, aparecen nombres muy importantes, más allá, por supuesto, del astro portugués.

20240818 Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad

El argentino Mateo Retegui, gran goleador, es compañero de Nahitan Nández en Al-Qadsiah.

También jugará contra el delantero francés Moussa Diaby, quien jugó en la selección gala, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen y Aston Villa. Hoy defiende a Al-Ittihad.

0009053208.webp Kingsley Coman (Francia) se coloreó los bucles AFP

A su vez, otro de los que aparecen como figuras de la Saudi Pro League es el francés Kingsley Coman, ex Paris-Saint Germain, Juventus y Bayern Múnich, y que terminó segundo en el Mundial Qatar 2022 con su selección.

27d1223ad928174ac9363ccc9afa85ea62729e9c.webp Luis Suárez celebra con la tribuna y el portugués Joao Félix EFE

El portugués Joao Félix, quien jugara con Luis Suárez en Atlético de Madrid, es compañero de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr.

En Al-Ittihad juega el brasileño Fabinho, quien se fue de Liverpool justo cuando llegó Darwin Núñez.

000_9YF9WX.webp Sadio Mané Charly Triballeau / AFP

El notable extremo izquierdo senegalés, Sadio Mané, fue otro que justo se fue a la llegada del uruguayo a los reds ingleses y tras ganar la Champions League. Juega actualmente en Al-Nassr junto a Cristiano Ronaldo.

0003589691.webp Riyad Mahrez, el crack de Leicester AFP

El argelino Riyad Mahrez, ex Manchester City, defiende los colores de Al-Ahli y es otro de los puntos altos de la Saudi Pro League, luego de haber ascendido hace años con Leicester City a la Premier League.

Moussa Dembélé, el delantero francés de Al-Ettifaq, fue compañeros de Luis Suárez cuando ganaron LaLiga de España con Atlético de Madrid en 2021.

0013019158.webp Yannick Ferreira Carrasco AFP

Otro de los grandes futbolistas de esta liga es el belga Yannick Carrasco, quien juega como volante en Al-Shabab, quien casualmente también ganó con Luis Suárez, LaLiga de España con los colchoneros.

1706034832336.webp Karim Benzema AFP

Cómo dejar fuera de esta lista a Karim Benzema, el brillante delantero francés y ex Real Madrid (compañero de Federico Valverde), quien defiende a Al-Ittihad.

lacazette-2.webp Alexandre Lacazette cuando arregló su pase a Arsenal de Inglaterra @Arsenal

Alexandre Lacazette, es un delantero francés que viene de lograr la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, y jugó, entre otros, en Lyon y Arsenal. Hoy defiende a Neom SC en Arabia Saudita.

000_9KY9KD.webp N'Golo Kante puso la Orejona sobre el acrílico Paul Ellis / AFP

El volante francés N'Golo Kanté, quien ganó con Chelsea la Champions League, la Europa League, la Supercopa Europea y el Mundial de Clubes, y defendió muy bien a la selección de su país, es figura en Al-Ittihad,