Iniciarán reparación de puente en los accesos a Montevideo este viernes y habrá nuevos desvíos: los detalles

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) iniciará este viernes la reparación del puente de los accesos a Montevideo , que fue chocado por un camión con semirremolque el pasado 14 de julio .

El accidente de tránsito, ocasionado hace más de un mes, causó la caída de parte de la construcción y tres vehículos resultaron dañados , pero no generó personas lesionadas.

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó que debido a las obras de reparación que iniciarán en los próximos días habrá cortes y desvíos en el tránsito. Los trabajos en el puente sobre rambla Baltasar Brum y la Ruta 1, se extenderán hasta mediados de diciembre .

Concretamente, las obras iniciarán este viernes 22 de agosto a las 07:00 .

Hasta el momento se habían dispuesto una serie de desvíos para el ingreso del tránsito a la ciudad, pero ahora se implementarán desvíos también en sentido saliente.

Desvíos y cortes del tránsito en los accesos a Montevideo

El nuevo desvío para el tránsito saliente de Montevideo (sentido al noroeste) será por rambla Baltasar Brum - Convenio - Bulevar Artigas - Ruta 1.

Este cambio complementará el ya existente en rambla portuaria, giro a la derecha en 12 de diciembre, giro a la izquierda en Uruguayana, para retomar los accesos en sentido saliente en la esquina de Uruguayana y Br. Artigas, donde el semáforo permite el giro a la izquierda.

Para poder implementar el desvío, el ministerio construyó una rampa provisoria de acceso desde la calle Convenio, para atravesar la calzada del acceso, cruzar el cantero central y retomar girando a la izquierda por la senda saliente de los accesos a Montevideo (Bulevar Artigas), sentido hacia el oeste.

Adicionalmente, realizó un corte del cantero central de accesos, respetando los radios de giro necesarios para la correcta maniobra de los camiones más grandes que circulan por la zona (camiones con zorra o tractores con semirremolques). Dicho cantero fue además pavimentado en forma provisoria con asfalto.

Por su parte, la IM colocó un semáforo provisorio en la intersección de la nueva apertura para regular los tránsitos concurrentes provenientes del desvío de la rambla portuaria y desde Br. Artigas, del este al oeste.

También se estableció sentido único de circulación de oeste a este (flechamiento) de la calle Convenio y prohibición de estacionar y detenerse en ambas aceras. Además, se prohibió estacionar sobre la acera suroeste de Uruguayana, entre las calles Hermanos Gil y Convenio, de lunes a viernes de 07:00 a 20:00.

El semáforo de Convenio y Br. Artigas/accesos se coordinará por parte del Centro de Gestión de Movilidad con la intersección semaforizada de Br. Artigas y Uruguayana para agilizar el tránsito en dicho punto.

Se dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación.

En tanto, en sentido entrante, el acceso del tránsito particular proveniente desde el oeste se mantiene por rambla Baltasar Brum, tomando la calle General Pacheco (bajo el viaducto) para ingresar a la ciudad hacia el norte y hacia el sur.

Otra alternativa es tomar por el viaducto portuario e ingresar por la calle Julio Herrera y Obes. Para eso se mejoró la coordinación de la luz verde de los semáforos de Julio Herrera y Obes y calle La Paz, y Julio Herrera y Obes y calle Galicia, con el fin de dar fluidez a la circulación del tránsito que proviene de rambla e ingresa la ciudad.

En tanto, a quienes provienen desde el norte por Ruta 5, se sugiere ingresar por avenida Millán o avenida Luis Batlle Berres. Mientras quienes lo hagan desde el oeste por Ruta 1, se sugiere ingresar por Carlos María Ramírez, La Teja.

El inicio de estas obras de reparación del puente y, por tanto, de los desvíos, queda sujeto a las condiciones climáticas.