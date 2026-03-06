Sigue la guerra de pancartas en Montevideo: cruces entre oficialismo y oposición, reclamos a la IM y la firma de un diputado

La "guerra" generada esta semana por las pancartas con mensajes críticos al gobierno sumó un nuevo episodio con un cruce de declaraciones entre dirigentes del oficialismo, la oposición y un nuevo pasacalles del diputado colorado Felipe Schipani, quien reconoció su autoría. El conflicto comenzó cuando aparecieron carteles con la frase "el gobierno te mintió" en distintos puntos de Montevideo, generando reacciones cruzadas entre los sectores políticos.

Desde el Frente Amplio, algunos militantes intentaron restarle relevancia a los mensajes, argumentando que los carteles eran anónimos, sin firma ni vínculo claro con alguna agrupación de la oposición. En esta misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani decidió tomar la iniciativa y, en las últimas horas, mandó a hacer una pancarta con la misma frase, pero con su nombre claramente visible en la parte inferior. El legislador colocó el mensaje frente a la sede de Médica Uruguaya en Avenida Italia.

“¿Querían carteles con firma? Acá tienen la firma. El gobierno te mintió porque propuso un 6% para la educación y estamos ante el recorte más grande de los últimos 15 años, porque dijo que no iba a poner impuestos y nos ha clavado varios a lo largo del año, porque dijo que iba a poner 2.000 policías en la calle y ha puesto cero, y porque dijo que iba a haber un bono escolar para todos los estudiantes de Primaria y 130.000 quedaron afuera. Estoy dispuesto a discutir con quien sea y en donde sea que el gobierno te mintió”, afirmó Schipani en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La polémica comenzó a principios de la semana, cuando se avistaron varios pasacalles anónimos con el mismo mensaje en contra del gobierno, en barrios como Punta Gorda, Cordón, Buceo, Tres Cruces, Carrasco, Malvín, entre otros. El mensaje generó una rápida respuesta, ya que, según se informó, la Intendencia de Montevideo ordenó retirar los carteles de la vía pública, basándose en que este tipo de cartelería solo está permitida durante el período electoral. Fuera de ese plazo, corresponde su retiro, según lo establecido en la normativa vigente.

El mismo día que se reportó el retiro de los carteles, y a pocas horas del discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, en conmemoración de su primer año de gestión, aparecieron nuevos pasacalles en distintos puntos de la ciudad, en respuesta a los originales. Estos llevaban la frase "un gobierno de izquierda cumple" y mostraban la bandera del Frente Amplio. Esta situación no pasó desapercibida por los usuarios de redes sociales, quienes acusaron que, si no cumplen con la normativa, hay que "sacar todos".

¿O no? Veremos pic.twitter.com/35Xh9YbPdA — Antonio Maeso (@AntonioMaeso) March 5, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseUruMex/status/2029176173821894680&partner=&hide_thread=false @Mario_Bergara mando a retirar los carteles, se retiraran todos??? pic.twitter.com/APlqzHCrro — Jose (@JoseUruMex) March 4, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElisaCceres12/status/2029218099061260561&partner=&hide_thread=false @montevideoIM @Mario_Bergara hay más carteles para sacar https://t.co/VKTD8GRY1J — Elisa Cáceres (@ElisaCceres12) March 4, 2026