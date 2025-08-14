La próxima semana comenzará la reparación del puente de Bulevar Artigas tras accidente en julio; tendrá un costo de U$S 900.000

En julio, un siniestro de tránsito ocasionado por un camión generó daños significativos en las tres vigas principales y uno de los pilares del puente ubicado en el Bulevar Artigas , lo que según la Intendencia de Montevideo (IMM) obligó a realizar una "evaluación estructural" por parte de especialistas para determinar la mejor solución.

Tras el análisis y según informó la intendencia, se optó por reemplazar el antiguo tablero del puente y elevar la altura libre permitida a cinco metros, lo que proporcionará una mayor capacidad estructural, durabilidad y eficiencia constructiva, además de permitir el aprovechamiento de parte de la estructura existente .

El costo estimado de esta obra es de aproximadamente U$S 900.000 y su inicio está previsto para la próxima semana. Esperan que los trabajos se extiendan por 16 semanas .

Así, se llevará a cabo una conexión entre la calle Convenio y Bulevar Artigas, además de instalarse un semáforo provisional en el cruce, lo que contribuirá a descongestionar el tránsito de salida de la ciudad. Este semáforo estará sincronizado con el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, facilitando la circulación en la intersección semaforizada de Bulevar Artigas y Uruguayana .

"La IMM dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de Diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación", informaron.

Asimismo, realizarán reparaciones viales en las calles que se utilizarán alternativamente para los desvíos a implementar: Uruguayana, Garzón, Agraciada, Millán y Paraguay.

El accidente

El 14 de julio sobre las 11:00 horas, un camión con semirremolque que circulaba por la rambla Baltasar Brum saliendo de Montevideo chocó contra la estructura de un puente de Bulevar Artigas, lo que causó la caída de "una viga de contención y un pilar" de esa estructura.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo a El Observador en su día que el camión implicado estaba "en regla" y contaba con "inspección técnica", pero no había gestionado su "permiso de circulación" con la carga que llevaba.

Producto del accidente, tres vehículos resultaron dañados, pero no hubo ninguna persona lesionada.

Tras esto, desde la Dirección Nacional de Policía Caminera informaron que el ingreso a Montevideo por Bulevar Artigas "permanecerá cortado por tiempo indefinido".