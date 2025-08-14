Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / OBRAS

La próxima semana comenzará la reparación del puente de Bulevar Artigas tras accidente en julio; tendrá un costo de U$S 900.000

Según informó la IMM, se optó por reemplazar el antiguo tablero del puente y elevar la altura libre permitida a cinco metros

14 de agosto 2025 - 17:36hs
Comienzan las reparaciones del puente en Bv. Artigas&nbsp;

Comienzan las reparaciones del puente en Bv. Artigas 

Policía Caminera

En julio, un siniestro de tránsito ocasionado por un camión generó daños significativos en las tres vigas principales y uno de los pilares del puente ubicado en el Bulevar Artigas, lo que según la Intendencia de Montevideo (IMM) obligó a realizar una "evaluación estructural" por parte de especialistas para determinar la mejor solución.

Tras el análisis y según informó la intendencia, se optó por reemplazar el antiguo tablero del puente y elevar la altura libre permitida a cinco metros, lo que proporcionará una mayor capacidad estructural, durabilidad y eficiencia constructiva, además de permitir el aprovechamiento de parte de la estructura existente.

El costo estimado de esta obra es de aproximadamente U$S 900.000 y su inicio está previsto para la próxima semana. Esperan que los trabajos se extiendan por 16 semanas.

Más noticias
murio el nino de dos anos que sufrio accidente en el gusano manzana del parque rodo: esperan informe forense para determinar causa
TRAGEDIA

Murió el niño de dos años que sufrió accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó: esperan informe forense para determinar causa

Connor Zilisch yace en el piso luego de haberse caído del techo de su Chevrolet al festejar un triunfo en la categoría Nascar de Estados Unidos en Watkins Glen
ESTADOS UNIDOS

El insólito accidente de un piloto de Nascar, quien festejaba la victoria en el techo de su auto, cayó y se fracturó la clavícula; mirá el video

Así, se llevará a cabo una conexión entre la calle Convenio y Bulevar Artigas, además de instalarse un semáforo provisional en el cruce, lo que contribuirá a descongestionar el tránsito de salida de la ciudad. Este semáforo estará sincronizado con el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, facilitando la circulación en la intersección semaforizada de Bulevar Artigas y Uruguayana.

"La IMM dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de Diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación", informaron.

Asimismo, realizarán reparaciones viales en las calles que se utilizarán alternativamente para los desvíos a implementar: Uruguayana, Garzón, Agraciada, Millán y Paraguay.

El accidente

El 14 de julio sobre las 11:00 horas, un camión con semirremolque que circulaba por la rambla Baltasar Brum saliendo de Montevideo chocó contra la estructura de un puente de Bulevar Artigas, lo que causó la caída de "una viga de contención y un pilar" de esa estructura.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo a El Observador en su día que el camión implicado estaba "en regla" y contaba con "inspección técnica", pero no había gestionado su "permiso de circulación" con la carga que llevaba.

Producto del accidente, tres vehículos resultaron dañados, pero no hubo ninguna persona lesionada.

Tras esto, desde la Dirección Nacional de Policía Caminera informaron que el ingreso a Montevideo por Bulevar Artigas "permanecerá cortado por tiempo indefinido".

Temas:

Puente Bv. Artigas accidente Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos