El insólito accidente de un piloto de Nascar, quien festejaba la victoria en el techo de su auto, cayó y se fracturó la clavícula; mirá el video

Connor Zilisch, una de las nuevas estrellas emergentes de la categoría Nascar , una de las principales del automovilismo estadounidense, se fracturó la clavícula de manera insólita este fin de semana, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su auto, al que se había subido para celebrar su victoria.

El piloto estadounidense de 19 años consiguió el triunfo este sábado en su sexta carrera de la temporada en la segunda división de la citada categoría. Se subió a la ventana de su Chevrolet para sentarse en el techo y celebrarlo.

Todo era alegría en el box de Connor Zilisch.

Pero uno de sus pies pareció resbalar en la red de la ventana y, para horror de los espectadores, cayó al pavimento en la zona de festejo del Autódromo Watkins Glen en Nueva York, que era utilizado en Fórmula 1 en la década de 1970.

El aterrador momento quedó grabado por las cámaras, aunque la Nascar afirmó que el piloto de la Xfinity Series estaba "despierto y consciente" cuando fue trasladado al hospital.

"Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, las tomografías computarizadas de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula", publicó Zilisch en la red social X para contar las consecuencias de su insólito accidente.