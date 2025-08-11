Connor Zilisch, una de las nuevas estrellas emergentes de la categoría Nascar, una de las principales del automovilismo estadounidense, se fracturó la clavícula de manera insólita este fin de semana, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su auto, al que se había subido para celebrar su victoria.
El insólito accidente de un piloto de Nascar, quien festejaba la victoria en el techo de su auto, cayó y se fracturó la clavícula; mirá el video
