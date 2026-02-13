Perspectivas empresariales 2026: cómo ven el futuro del crédito y las inversiones los CEO de Handy, Puente, OCA y Balanz

Para los referentes del secto r el 2025 fue un año positivo en lo que respecta al mercado de valores uruguayo . Con montos históricos de operaciones, este mercado continúa atravesando un proceso de consolidación, en el que los ejecutivos estiman que progresivamente van a ir quedando menos jugadores pero de mayor escala, producto de la regulación y la economía de escala.

Por otra parte, señalan que se están profundizando retos estructurales que plantean un escenario competitivo distinto, vinculado a la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas dinámicas en el vínculo con los inversores.

En este escenario aparecen oportunidades de crecimiento en el segmento retail , donde adelantan que a través de la tecnología será cada vez más fácil disponibilizar productos financieros, así como en la ampliación de la oferta de valores locales -en particular en pesos uruguayos- y en el fortalecimiento del mercado primario de emisiones.

En tanto, en el sector de créditos, los especialistas ven un panorama más maduro y competitivo. Con muchos jugadores de buen nivel y un cliente cada vez más exigente, sostienen que el diferencial no está en prometer innovación en abstracto, sino en crecer de forma sustentable, con soluciones que resuelvan problemas reales, buena experiencia, seguridad y servicio.

Para el 2026 resaltan la necesidad de políticas que amplíen oportunidades y habiliten caminos para incluir, formalizar y dar herramientas reales a quienes hoy quedan afuera del sistema financiero.

Sobre estos temas conversaron con Café y Negocios Martín Guerra, socio fundador de Incapital, Paigo y Handy; Juan José Varela, CEO de Balanz; Ignacio de Castro, Country CEO de Puente Uruguay y Pedro Moreira, CEO de OCA en una nueva entrega de Perspectivas empresariales 2026.

Martín Guerra, socio fundador de Incapital, Paigo y Handy

Durante el 2025 las fintech dedicadas a resolver problemas financieros Handy y Paigo tuvieron un año de fuerte crecimiento. Para Martín Guerra, socio fundador de Incapital, esto se da en un momento en el que el sector en general sigue transformándose y la mayor oportunidad está en los segmentos desatendidos, donde considera que todavía hay enormes brechas por cerrar.

“Las oportunidades de crecimiento están claras: el lanzamiento de nuevos productos que resuelvan necesidades reales, el fortalecimiento de nuestros equipos para profundizar en segmentos que la banca tradicional sigue sin atender, y un contexto económico que, si acompaña, permitirá acelerar esa expansión”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios.

La inclusión financiera en el centro del debate

Al ser consultado sobre sus expectativas para 2026, Guerra sostuvo que aspira a que el sistema en su conjunto -desde el ámbito político hasta los reguladores- reconozca que “el 70% de los uruguayos mayores de 18 años tiene poco o ningún acceso al crédito, que es el verdadero catalizador de la inclusión”.

“Necesitamos políticas que amplíen oportunidades, no regulaciones que, aun con buenas intenciones, terminan aumentando la población desatendida y fortaleciendo esquemas informales como los gota a gota. Ojalá 2026 sea el año en que Uruguay decida habilitar caminos para incluir, formalizar y dar herramientas reales a quienes hoy quedan afuera (del sistema financiero)”, cerró el ejecutivo.

Ignacio de Castro, country CEO de Puente Uruguay

Para De Castro el 2025 fue un año positivo para el mercado de valores uruguayo, marcado por montos históricos de operaciones.

“En Puente logramos avanzar en nuestros objetivos estratégicos, reforzando nuestra propuesta de valor y nuestra estructura. Fue un ejercicio marcado por el fortalecimiento del equipo y una relación más cercana con clientes y colaboradores”, dijo sobre el balance del negocio en los últimos meses.

Pero más allá de lo positivo, el ejecutivo adelantó que en el sector se están profundizando retos estructurales que plantean un escenario competitivo distinto, vinculado a la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas dinámicas en el vínculo con los inversores.

Ampliación de la oferta de valores locales y fortalecimiento del mercado primario de emisiones: las oportunidades para 2026

Desde Puente consideran que en 2026 las mayores oportunidades van a estar en la ampliación de la oferta de valores locales -en particular en pesos uruguayos- y en el fortalecimiento del mercado primario de emisiones.

En este escenario, adelantan que el rol del corredor de bolsa como asesor confiable y cercano, que llega con una oferta integral y personalizada, se convierte en un valor diferencial para cada cliente.

“Esperamos que el mercado de valores uruguayo siga creciendo, y ampliando su oferta, y consolidándose como una opción cada vez más atractiva para inversores locales e internacionales, que beneficie tanto a ahorristas como a empresas que buscan financiar su desarrollo. Asimismo, que el sector siga profesionalizándose, fortaleciendo la confianza del público, y que el marco regulatorio acompañe este crecimiento”, dijo De Castro sobre sus deseos para 2026.

Juan José Varela, CEO de Balanz

Juan Jose Varela Balanz

En 2025 los activos bajo manejo (AUM) de Balanz "prácticamente se duplicaron", impulsados por la adquisición de una licencia de Corredor de Bolsa, así como por una fuerte apuesta a la tecnología y al fortalecimiento de la dotación de recursos humanos, según indicó su CEO.

“Actualmente, el 60% de nuestros clientes son residentes, lo que refleja la fuerte y creciente presencia de Balanz en Uruguay”, sostuvo.

Para el 2026, a nivel de negocio, proyectan seguir creciendo en el desarrollo del mercado de valores local e impulsando la creación de herramientas eficientes, tanto para los inversores y ahorristas, como para las empresas.

“Las obligaciones negociables, las acciones, los fideicomisos, los fondos de inversión, entre otros instrumentos, cumplen un rol clave al conectar al ahorrista con las necesidades de financiamiento del sector productivo y empresarial”, mencionó Varela.

Retail e infraestructura: las oportunidades en un mercado que tiende a tener menos jugadores

Para el ejecutivo de la empresa que trabaja en el desarrollo del mercado de capitales, la gestión patrimonial y el asesoramiento, a nivel sectorial el mercado continúa atravesando un proceso de consolidación, en el que adelantó que progresivamente van a ir quedando menos jugadores, pero de mayor escala, producto de la regulación y la economía de escala.

“Vemos una oportunidad muy relevante de crecimiento en el segmento retail, donde a través de la tecnología será cada vez más fácil disponibilizar productos financieros al común de la gente, es decir, una democratización de las finanzas, permitiendo a todos acceder a los diferentes instrumentos”, señaló.

Al mismo tiempo, sostuvo que identifican un fuerte potencial en el financiamiento de proyectos de infraestructura a través de emisiones de deuda, así como en el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas mediante el régimen simplificado de emisión de obligaciones negociables.

Pedro Moreira, CEO de OCA

Pedro Moreira, CEO de Oca

Para Moreira uno de los hitos del 2025 fue el posicionamiento de OCA no solo como una tarjeta para compras puntuales sino como una plataforma de servicios financieros.

Esto se materializó con el desarrollo de más herramientas para usar el crédito y los servicios desde la app de la compañía, como la funcionalidad para pagar facturas en hasta 4 cuotas, y SUCIVE y contribución inmobiliaria en hasta 6 cuotas manteniendo los beneficios del pago contado.

En paralelo incorporaron la posibilidad de transferir saldo disponible del límite de la tarjeta de crédito a una cuenta OCA Blue o a cualquier cuenta del mercado y que el cliente que viaja o compra afuera pueda hacerlo en 3 y 6 cuotas.

“Los nuevos clientes muestran una tasa de activación superior al 95%, lo que refleja que las propuestas que lanzamos son claras, relevantes y fáciles de incorporar. Crecimos un 17% en la originación de nuevos préstamos respecto al año anterior, y al mismo tiempo los niveles de morosidad se mantienen en rangos muy controlados, de los más bajos del sistema, lo que confirma que estamos creciendo con responsabilidad y foco en el largo plazo”, sostuvo.

Sobre el sector indicó que lo ve más maduro y más competitivo, con muchos jugadores buenos y un cliente que es cada vez más exigente. En este escenario, para el CEO de OCA el diferencial no pasa por prometer innovación en abstracto, sino por crecer de forma sustentable, con soluciones que resuelvan problemas reales, buena experiencia, seguridad y servicio.

“Que el crédito sea una herramienta para ordenar, resolver y dar flexibilidad, no solo para gastar”

Para Moreira las mayores oportunidades van a estar en seguir ganando relevancia en el día a día del cliente, profundizando un crecimiento equilibrado entre uso, rentabilidad y calidad de cartera.

“Queremos continuar ampliando los casos de uso del crédito más allá de la compra tradicional. Lo que hicimos con facturas en cuotas, con transferencias desde el límite de crédito a una cuenta y con cuotas en el exterior va en esa dirección: que el crédito sea una herramienta para ordenar, resolver y dar flexibilidad, no solo para gastar”, adelantó.

Otro de los focos del negocio estará puesto en crecer en el consumo digital y el internacional.

“Mi deseo para 2026 es seguir creciendo sin perder el foco en el cliente. Que cada producto y cada funcionalidad que lancemos tenga una razón clara y responda a una necesidad concreta: más control, más flexibilidad y menos fricción para las personas”, cerró.