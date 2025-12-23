Dólar
Itaú anuncia nueva inversión en Handy: los detalles de la alianza que espera potenciar a la fintech en todo el país

El banco incrementó su participación accionaria del 40% al 75%, lo que permitirá fortalecer el servicio de la fintech en todo el país y continuar con el lanzamiento de nuevos productos

23 de diciembre 2025 - 11:23hs
Agustín Tafernaberry, CEO de Itau Uruguay y Martín Guerra, socio fundador de Handy

Agustín Tafernaberry, CEO de Itau Uruguay y Martín Guerra, socio fundador de Handy

Itaú Unibanco anunció una nueva inversión en Handy, la fintech uruguaya enfocada en soluciones de cobro y pagos para comercios y trabajadores independientes del país. Con esta operación, la institución financiera incrementa su participación accionaria en la empresa, que pasa del 40% al 75%, en un "contexto de crecimiento de los pagos electrónicos en Uruguay y la región".

“Esta operación consolida un esquema complementario entre bancos y fintechs, que permite atender distintas necesidades según el grado de desarrollo de cada comercio y mejorar la gestión del día a día”, sostuvieron desde el banco.

Por su parte, el CEO de Handy, Martín Guerra, afirmó que la primera integración con Itaú -que se concretó hace poco más de un año- aceleró el crecimiento de la compañía, con foco en el desarrollo de soluciones financieras integrales. En esa línea, explicó que esta mayor participación permitirá fortalecer aún más el servicio en todo el país y continuar con el lanzamiento de nuevos productos.

Parte del grupo InCapital y creada en 2021 por Ana Inés Zerbino Vanrell, Fernando Vallone y Martín Guerra, la fintech es la opción de pago elegida por más de 30.000 comercios y trabajadores independientes en todo el país.

