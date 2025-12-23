Dólar
NACIONAL

La emoción de Hernán Navascués al conocer el mural que le hicieron en el Gran Parque Central: "Nacional es un sentimiento que lo tendré hasta el último momento de mi vida"

“¿Qué puedo decir cuando Nacional han significado poco menos que mi vida?”, señaló Hernán Navascués

23 de diciembre 2025 - 12:32hs

La emoción de Hernán Navascués al conocer el mural que le hicieron en el Gran Parque Central

Hernán Navascués, histórico dirigente y delegado de Nacional, recibió un nuevo homenaje, luego de dejar de su cargo en el club el pasado 5 de diciembre, con un mural con su imagen en las instalaciones del Gran Parque Central.

Tras cumplir más de 30 años en el club y unos 40 en el fútbol uruguayo, este año se retiró y tuvo varios reconocimientos en el club.

Este martes, Nacional mostró el momento en el que Navascués, de 86 años, conoció el mural que le hicieron en el estadio de La Blanqueada acompañado por sus familiares.

“Muchas gracias, pueblo tricolor”, señaló en el video. “¿Qué puedo decir cuando Nacional han significado poco menos que mi vida?”.

NACIONAL

El emotivo homenaje a Hernán Navascués y la explicación acerca de cómo se hizo hincha de Nacional a sus 7 años en Salto

MIRÁ EL VIDEO

"Historia viva de Nacional": el video en homenaje a Hernán Navascues en la Noche de Socios de Nacional, con mensajes de Luis Suárez y varios exjugadores y dirigentes

“Encontrarme acá reflejado en este mural es una emoción que me embarga del fondo de mi corazón y que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Considero que todos los actos de homenaje que me han hecho en estos últimos días han sido sumamente excesivos para mi merecimiento”, señaló.

“Y el sentimiento del pueblo tricolor se acepta. Y por eso mismo, por provenir actos como este, de ese sentimiento, es que me conmuevo profundamente y le digo muchas gracias al pueblo tricolor, con el que me seguiré viendo constantemente, porque Nacional es un sentimiento que lo tendré profundamente hasta el último momento de mi vida”, agregó Navascués.

El homenaje de Nacional a Hernán Navascués:

