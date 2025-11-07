"Historia viva de Nacional": el video en homenaje a Hernán Navascues en la Noche de Socios de Nacional, con mensajes de Luis Suárez y varios exjugadores y dirigentes

Este jueves por la noche se realizó la "Noche de los Socios" de Nacional , un evento en el que el tricolor homenajea a aquellos socios que cumplen 30, 50 o 75 años en el club. En este caso, también fue homenajeado Hernán Navascués , histórico abogado de Nacional que se retirará a fin de año a sus 86 años.

Durante el evento, la institución difundió un video en homenaje a Navascués, en el que participaron varios exjugadores tricolores como Luis Suárez, Sebastián "Loco" Abreu, y Hugo de León , así como distintos dirigentes actuales y pasados de la institución, entre ellos los expresidentes José Decurnex, Alejandro Balbi y Ricardo Alarcón, y su familia.

"Uno llega en silencio y se tiene que ir en silencio" , dijo al principio del video el propio Navascués, recordando palabras de Santiago Ostolaza , entrevistado por Facundo Ponce de León. El abogado remarcó que este homenaje representa uno de los momentos "más esplendorosos" de su vida.

Explicó que su rol siempre fue el de "aplicar la legislación de la FIFA y que el club Nacional actúe de conformidad a las normas", y recordó que "nunca" integró una lista para las elecciones de Nacional, sino que siempre le pidieron que se quedara.

Para el directivo, el tricolor "es una gran comunidad espiritual que ha logrado transmitir ciertos valores a través del tiempo, que determina que el club se sienta como un legado", no solo como "custodia de su valor histórico, sino también de la trascendencia que ha tenido para el fútbol uruguayo". "Nacional es el club que difundió el fútbol a nivel mundial", remarcó.

Los mensajes de exjugadores que recibió Navascués

Hugo de León

"Lo conocí en mi primer pasaje, con la directiva de Dante Iocco. Su tarea es fundamental, ha ganado juicios que nadie creía que se podían ganar. Lo ha ganado porque es un estudioso de las leyes y este es un reconocimiento que le tenemos que hacer a una persona que vivió por y para Nacional".

Luis Suárez

"Yo recuerdo cuando era un chiquilín y te veía por los pasillos de la sede, siempre con tu humildad, con tu gentileza, tratándonos a todos por igual. Cuando me tocó volver a Nacional seguías con esa misma humildad, y eso te hizo te hizo una gran persona, te hizo muy grande. Hiciste muchísimo por el club, y todos los tricolores te tenemos un cariño y un aprecio muy grande".

Rubén Sosa

"Te retirás, pero vas a estar siempre presente en lo que es Nacional. Sos las raíces del Club Nacional de Football, la defendiste a muerte contra todos. Sosita le pegaba tres dedos, vos los defendiste a los tres dedos. Así que un abrazo grande monstruo".

Juan Carlos Blanco

"Has tenido grandes triunfos para el club, y eso se reconoce, porque además lo has hecho dentro del reglamento, y lo has utilizado con toda tu sabiduría, honestidad y hombre de bien".

Sebastián Abreu

"Decir Bochita Navascues es decir Nacional, es decir Bochita Navascues, es decir Nacional. Agradecerte por todo el amor, por toda la pasión, por todo lo que nos transmitiste. Fuiste una enseñanza y un aprendizaje constante. Estar siempre dejando en claro historias de Nacional en cada situación que nos tocaba vivir, para que tengamos en claro día a día qué camiseta nos ponemos".

Diego Polenta

"El sentarte a hablar con Hernán, era la historia del club, te contaba la historia del club, sabe todos los detalles de todos los jugadores. Para mí es algo muy enriquecedor lo que Hernán le da a Nacional. Es el mejor de los nuestros".

Los mensajes de Vairo, Perchman, varios expresidentes de Nacional y su familia

Hernán Navascués Homenaje de Nacional a Hernán Navascués FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

En el video, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, destacó a Navascués como "el gran capitán de los escritorios", mientras que el vicepresidente Flavio Perchman destacó que en su rol le permitió al tricolor "ganar partidos, reducir penas, salir de situaciones engorrosas".

"Lo que más quise fue pegarme a él y aprender", dijo por su parte el expresidente Alejandro Balbi. José Decurnex, en tanto, destacó a Navascués como "la historia viva de Nacional".

Otro exmandatario, Eduardo Ache, dijo que el abogado "es una referencia para todo el fútbol uruguayo, lo consultaban de todas las instituciones". Sobre esto, Navascués explicó que "en el mundo del fútbol, donde los clubes no tienen muchos recursos, es muy difícil que estén en condiciones de tener un asesoramiento directo", por lo que si le pedían asesoramiento él colaboraba "mientras no perjudique a un tercero".

Otro de los mensajes que recibió fue el de Ricardo Alarcón, quien destacó que fue "testigo" de la "intachable honestidad, rectitud" y la "silenciosa humilidad" de Navascués, a quien luego le dijo: "Sepa usted que cuenta con mi aprecio personal y con mi admiración".

El abogado también fue saludado por el director de Jurídica y Cumplimiento de la FIFA, el español Emilio García Silvero, quien dijo que conoce hace muchos años a Navascués y aprendió de él en muchas "conferencias en el Río de la Plata".

Además, recibió varios mensajes de su familia. Su hermano Daniel recordó los años en los que iban a la cancha a ver a Nacional junto a su padre Francisco. Su hijo Álvaro destacó que cuando va al estadio con él "le piden sacarse fotos, o que firme camisetas", y valoró que el hecho de que "haya logrado una unanimidad es increíble".

Su hija Luciana apareció sobre el final, y le dijo: "Estoy muy orgullosa de vos, del trabajo que has hecho de Nacional, y de leer y escuchar por ahí que sos el mejor de nosotros. Te quiero muchísimo".