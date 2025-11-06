Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

La Secretaría de Género de Peñarol remitió el martes pasado una carta al consejo directivo del club pidiendo que se apliquen las cláusulas contractuales de rescisión con el jugador Diego García o que en su defecto sea separado del plantel.

El tema fue analizado el martes en el consejo presidido por Ignacio Ruglio en el que estuvieron presentes Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Nicolás Hernández y Gastón Diz por el oficialismo y Fernando Jacobo, Gastón Barragán y José Pedro Dorín.

La Secretaría de Género de Peñarol se conformó el 7 de enero de 2021, bajo la presidencia de Ruglio, y fue reimpulsada en marzo de 2024 a instancias de Lucía Areco .

PEÑAROL Cuarto día de juicio a Diego García en Argentina por la joven que lo denunció de abuso sexual: declaró el uruguayo, psicólogos, no citarán a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos

PEÑAROL Tercer día del juicio a Diego García en Argentina: declaran los futbolistas, y abogado de la joven estudia denunciar por "falso testimonio" a excompañeras

El futbolista de Diego García está en juicio en Argentina acusado de abuso sexual con acceso carnal por un hecho acaecido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

El 5 de julio de 2022, Nacional descartó su contratación por ese antecedente.

En 2024, el jugador surgido en Juventud de Las Piedras fue contratado por Liverpool y la senadora del Frente Amplio, Micaela Melga, hincha de los negriazules, declaró: “Qué asco que me da verlo con la camiseta”.

Un año después, ese tipo de reacciones se propagaron en redes sociales por parte de hinchas de Peñarol, cuando el club anunció la contratación de García, que en 2024 tuvo muy buenos rendimientos en Liverpool.

"Tanto el entrenador como Peñarol a nivel institucional evaluaron la oportunidad de la contratación con especialistas en Derecho y habiendo manejado las previsiones del caso con la Secretaría de Género del club", expresó entonces Peñarol a través de un comunicado público.

Peñarol informó entonces que respaldó el pedido del entrenador Diego Aguirre firmando con el jugador un "histórico y atípico contrato haciendo prevalecer la presunción de inocencia y el derecho al trabajo del jugador, pero cuidando los valores del Club, con la posibilidad de rescindir dicho contrato frente a cualquier avance que este proceso judicial tenga".

Lo que dijo Ignacio Ruglio cuando se contrató a Diego García

"A nosotros nos llevó cinco días de mucho trabajo con la Comisión de Género del club, que trabajó mucho y muy bien investigando todo el caso de él. Y Jorge Barrera le dedicó muchas horas de sus días, de días complicados y de fiestas, a trabajar con la comisión de Género de Peñarol e investigar el caso”, dijo Ruglio cuando el jugador fue contratado.

"Terminamos concluyendo con un par de artículos que la Comisión de Género puso en el contrato, que lo traíamos, y que si en algún momento se comprobaba algo de eso, automáticamente se rescindía”, señaló.

El avance del juicio y la molestia con las declaraciones de Diego Aguirre

El juicio contra el jugador comenzó el martes 28 de octubre, en La Plata.

El miércoles de esta semana, el fiscal del caso pidió ocho años de prisión efectiva para el jugador.

El delito por el que se lo acusa tiene una pena mínima de seis años y un máximo de 15.

En medio del avance del proceso, el rebote mediático que ha generado el mismo generó muchas molestias de los propios hinchas de Peñarol contra el jugador y el proceder del club por haberlo contratado hace 10 meses.

Tras conquistar la Copa AUF Uruguay con Plaza Colonia, el entrenador Diego Aguirre calificó como "linda noticia" el hecho de poder contar con Diego García para la última fecha del Torneo Clausura ante Defensor Sporting. Esto dijo en conferencia de prensa: "No tengo ninguna información de ese tema que esperamos que termine rápidamente y creemos que el viernes viajaría, para estar el sábado con nosotros y poder estar a la orden para el domingo, es una linda noticia que vamos a contar con él para el domingo".

Pero el entrenador de Peñarol no se quedó ahí y el lunes 3 de noviembre, tras ganar el Torneo Clausura, dijo que García cuenta con "el apoyo de todos" hasta que "las cosas se resuelvan", y aseguró que este domingo quiso "meterlo unos minutos, pero el partido no lo permitió". "Esperando que las cosas pasen y creyendo en la versión de él, como tiene que ser".

El fuerte contenido de la carta emitida por la Secretaría de Género de Peñarol

Fue así que la Secretaría de Género intervino finalmente en el episodio y en la carta que le remitió al consejo pidió aplicar las cláusulas de rescisión o en su defecto decretar la separación del jugador del plantel, "mientras el proceso judicial permanezca en curso".

"Entendemos que la exposición pública de la institución en este contexto resulta inaceptable y que permitir la participación activa del involucrando en instancias deportivas de relevancia constituye una fala de sensibilidad y de coherencia con los valores que el club representa", dijo la Secretaría en la carta remitida al consejo.

Peñarol está clasificado a las finales de la Liga AUF Uruguaya tras haber ganado el Torneo Clausura.

La Secretaría también le pasó un mensaje claro a Diego Aguirre, aunque sin nombrarlo: "Consideramos que toda manifestación pública sobre el tema por parte del club y quienes lo representan debe enmarcarse en la prudencia y el respeto por las víctimas, evitando expresiones que puedan ser interpretadas como minimización o justificación de los hechos".

Según pudo saber Referí con fuentes del consejo directivo y de la Secretaría de Género, las partes acordaron no realizar declaraciones públicas sobre el tema hasta que la Justicia se pronuncie.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una institución que defienda la ética, la responsabilidad social y la integridad, por encima de cualquier circunstancia personal. Solicitamos, por lo tanto, una respuesta alineada con dichos principios, en resguardo de la imagen y la dignidad de nuestro club", concluyó la carta.

20251104 Carta mandada por la Secretaría de Género de Peñarol al consejo directivo por la situación de Diego García La carta mandada por la Secretaría de Género de Peñarol

La respuesta del consejo directivo de Peñarol a la Secretaría de Género

El consejo directivo de Peñarol recibió la nota y en primer término agradeció a la Secretaría de Género por su trabajo, según informó uno de los consejeros a Referí.

"Les aseguramos que se va a cumplir a rajatabla con lo estipulado en el contrato", agregó la fuente consultada.

Pero para eso se necesita que la Justicia se expida. Para el caso de que la sentencia sea condenatoria con Diego García, ahí se activarán las cláusulas y el contrato con el jugador quedará automáticamente rescindido.

"Todavía no hay una sentencia firme", agregó otra de las fuentes consultadas. "Pero aún cuando haya una apelación futura, si el fallo de primera instancia condena al jugador, igual se le rescindirá el contrato por más que tenga una posibilidad futura de dar vuelta ese fallo ante la propia Justicia". agregó.

Según se informó a Referí, en Peñarol esperan que el martes 25 de noviembre, la Justicia argentina dé su veredicto, para luego proceder según lo que el mismo dictamine.