5 de Oro: hoy se sortean más de 80 millones de pesos en pozos acumulados

Este jueves 6 de noviembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 80.200.000, lo que equivale a más de U$S 1.900.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 32.700.000 y el Pozo Revancha que ponía en juego $ 47.500.000.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, sin embargo el sorteo del domingo se corrió para el lunes por el Feriado del Día de los Difuntos . Por este motivo, también se movió el juego del miércoles para este jueves .

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.