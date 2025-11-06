5 de Oro: hoy se sortean más de 80 millones de pesos en pozos acumulados

Este jueves 6 de noviembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 80.200.000, lo que equivale a más de U$S 1.900.000.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 32.700.000 y el Pozo Revancha que ponía en juego $ 47.500.000.
Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, sin embargo el sorteo del domingo se corrió para el lunes por el Feriado del Día de los Difuntos. Por este motivo, también se movió el juego del miércoles para este jueves.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.