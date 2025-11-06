Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 7 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el viernes 7 de noviembre será un día cubierto con precipitaciones escasas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 50 kilómetros por hora en algunas costas.

En la capital del país, la mañana cubierta con precipitaciones escasas y aisladas . Los vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará cubierto con precipitaciones aisladas . Los vientos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 18 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará cubierta con precipitaciones aisladas y neblinas.

Para la tarde noche estará cubierto con precipitaciones. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 7 °C a los 19 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará cubierto con precipitaciones aisladas y neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Más tarde estará cubierto con precipitaciones aisladas con neblinas y los vientos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 20 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará cubierto con precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Más tarde estará cubierto con precipitaciones aisladas y los vientos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas.

En la tarde noche, estará cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 18 °C.