"Con lluvia, vientos y cambios de temperatura": Inumet pronosticó como estará este fin de semana en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 7 de al domingo 9 de noviembre, el cual tendrá "lluvia, vientos y cambios de temperatura" .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los fenómenos meteorológicos se generarán a partir de "la depresión atmosférica ubicada sobre Brasil ". Desde meteorología llamaron "a tomar precauciones con tormentas y lluvias" pronosticadas.

"En el norte del país, el viernes comenzará con precipitaciones y tormentas desde la madrugada, gradualmente las precipitaciones llegaran a todo el territorio ", informó el organismo oficial del tiempo.

Lluvia, viento y cambios de temperatura. Mirá el pronóstico de INUMET para el fin de semana pic.twitter.com/dfeNngE6kk

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 5 de noviembre

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 6 de noviembre

"El cielo estará nuboso y cubierto, será un día ventoso , especialmente en la frontera con Brasil y zonas costeras ", agregaron sobre el viernes. En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C .

Pronóstico de Inumet para el viernes 7 de noviembre Pronóstico de Inumet para el viernes 7 de noviembre Foto: redes sociales de Inumet

Para el sábado se espera que mejoren las condiciones, pero "en el norte y este podrían persistir algunas precipitaciones". A la vez, "se espera una disminución gradual de la nubosidad y un leve descensos de las temperaturas", que en la capital del país y alrededores rondarán entre los 11 °C y 20 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 8 de noviembre Pronóstico de Inumet para el sábado 8 de noviembre Foto: redes sociales de Inumet

"Durante el domingo la mañana será fría y la tarde templada, el cielo estará nuboso y algo nuboso", según Inumet. Este día estará "sin probabilidad de precipitaciones". En Montevideo, las temperaturas irán desde los 8 °C a los 23 °C.