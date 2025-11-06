"Con lluvia, vientos y cambios de temperatura": Inumet pronosticó como estará este fin de semana en Uruguay
Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología llamaron "a tomar precauciones con las tormentas y lluvias" pronosticadas
6 de noviembre 2025 - 17:36hs
Foto: Inés Guimaraens
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 7 de al domingo 9 de noviembre, el cual tendrá "lluvia, vientos y cambios de temperatura".
Los fenómenos meteorológicos se generarán a partir de "la depresión atmosférica ubicada sobre Brasil". Desde meteorología llamaron "a tomar precauciones con tormentas y lluvias" pronosticadas.
"En el norte del país, el viernes comenzará con precipitaciones y tormentas desde la madrugada, gradualmente las precipitaciones llegaran a todo el territorio", informó el organismo oficial del tiempo.
"El cielo estará nuboso y cubierto, será un día ventoso, especialmente en la frontera con Brasil y zonas costeras", agregaron sobre el viernes. En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C.
Para el sábado se espera que mejoren las condiciones, pero "en el norte y este podrían persistir algunas precipitaciones". A la vez, "se espera una disminución gradual de la nubosidad y un leve descensos de las temperaturas", que en la capital del país y alrededores rondarán entre los 11 °C y 20 °C.
"Durante el domingo la mañana será fría y la tarde templada, el cielo estará nuboso y algo nuboso", según Inumet. Este día estará "sin probabilidad de precipitaciones". En Montevideo, las temperaturas irán desde los 8 °C a los 23 °C.