Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 6 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 6 de noviembre será un día nuboso en todo el Uruguay , con bajas probabilidades de precipitaciones en determinadas partes y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

En la capital del país, la mañana algo nubosa y nubosa . Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas . Las rachas de viento ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora .

Las temperaturas en esta zona irán desde los 8 °C a los 18 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa con períodos de claro. También habrá neblinas y bancos de niebla, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se espera que este nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. Los vientos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 5 °C a los 21 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro y neblinas con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso y cubierto, desmejorando hacia la noche. También estará ventoso en zonas costeras, con hasta 60 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 23 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro y neblinas. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones en la noche. Los vientos máximos ascenderán a los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones en la noche. Las rachas de viento ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 22 °C.