Economía y Empresas / inflación

Inflación con mínima variación se ubicó en 4,32% interanual a octubre

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) mensual fue de 0,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE)

5 de noviembre 2025 - 17:09hs
Inflación de octubre

Ines Guimaraens

La cifra mensual estuvo levemente por encima de lo esperado por los analistas que responden la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la había ubicado en 0,30%.

Con el dato mensual, la inflación se ubicó en 4,32% en la medición interanual a octubre (desde 4,25% en setiembre) y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% fijadas por las autoridades.

Además, se completaron 29 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%.

Expectativas de inflación

Los analistas e instituciones que respondieron en octubre a la consulta de BCU proyectaron que la inflación en los 12 meses a diciembre sería de 3,92% (desde 3,9% en setiembre).

Además, en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,68%, según la mediana de las respuestas.

Las tres medidas de expectativas consideradas por el BCU – analistas, empresarios y mercado financiero– se ubican actualmente dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% para el horizonte de 24 meses.

Inflación en octubre

En el desglose por rubros, la ropa y el calzado tuvo la mayor variación de precios con 2,07%, básicamente por el inicio de la temporada primavera - verano. Las prendas para hombres mostraron un alza de 1,65%, las de mujeres un 3,87% y el calzado para mujeres un 5,54%.

En alimentos y bebidas no alcohólicas la variación de octubre fue de 0,85%. Al interior de ese segmento, destacaron los aumentos en carne y otros productos derivados (1,12%), azúcar, productos conservados y postres (1,61%), frutas y frutos secos (2,68%), hortalizas y legumbres (0,67%), leche y productos lácteos (0,70%) y bebidas no alcohólicas (0,65%).

Temas:

inflación precios INE Banco Central

