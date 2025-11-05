Inflación con mínima variación se ubicó en 4,32% interanual a octubre

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) aumentó 0,40% en octubre , según informó este miércoles el I nstituto Nacional de Estadística (INE) .

La cifra mensual estuvo levemente por encima de lo esperado por los analistas que responden la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) , que la había ubicado en 0,30%.

Con el dato mensual, l a inflación se ubicó en 4,32% en la medición interanual a octubre (desde 4,25% en setiembre) y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% fijadas por las autoridades .

Además, se completaron 29 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% .

Expectativas de inflación

Los analistas e instituciones que respondieron en octubre a la consulta de BCU proyectaron que la inflación en los 12 meses a diciembre sería de 3,92% (desde 3,9% en setiembre).

Además, en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,68%, según la mediana de las respuestas.

Las tres medidas de expectativas consideradas por el BCU – analistas, empresarios y mercado financiero– se ubican actualmente dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% para el horizonte de 24 meses.

Inflación en octubre

En el desglose por rubros, la ropa y el calzado tuvo la mayor variación de precios con 2,07%, básicamente por el inicio de la temporada primavera - verano. Las prendas para hombres mostraron un alza de 1,65%, las de mujeres un 3,87% y el calzado para mujeres un 5,54%.

En alimentos y bebidas no alcohólicas la variación de octubre fue de 0,85%. Al interior de ese segmento, destacaron los aumentos en carne y otros productos derivados (1,12%), azúcar, productos conservados y postres (1,61%), frutas y frutos secos (2,68%), hortalizas y legumbres (0,67%), leche y productos lácteos (0,70%) y bebidas no alcohólicas (0,65%).