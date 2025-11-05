Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Ronald Araujo no se salvó de las críticas de un frágil Barcelona que rescató un punto ante Brujas por Champions por un polémico fallo del juez

Barcelona empató 3-3 con Brujas por la fecha 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League en un partido donde Ronald Araujo no logró darle gran solidez al equipo: mirá la gran polémica que tuvo el partido al final

5 de noviembre 2025 - 19:37hs
Video: @SportsCenter

Barcelona sufrió este miércoles para empatar 3-3 con Brujas y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la UEFA Champions League en un partido donde Ronald Araujo fue titular y capitán pero donde no pudo zafar de las críticas generales que el equipo se granjeó por su extrema fragilidad defensiva.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6'), que rápidamente fue contrarrestado por Ferran Torres (8'). Sin embargo, cuando parecía que Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17').

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61'). La alegría duró poco: Forbs (63') volvió a adelantar a Brujas.

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquin Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77') al fondo de la red.

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Maximiliano Araújo celebra su golazo para Sporting Lisboa contra Juventus por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de Maximiliano Araújo para Sporting Lisboa en la visita a Juventus por Champions League

Con este resultado, Barcelona se estanca en la tabla (11º), con siete puntos, a cinco de los tres primeros: Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán.

Los riesgos de su línea defensiva tan adelantada castigaron a los culés, que mandaban en el juego, pero no encontraban la efectividad suficiente para materializar sus oportunidades.

Los conceptos de la prensa española por la actuación de Ronald Araujo

"Le costó fortificar la línea defensiva pero sin suerte porque el Barça encajó tres goles. Templó la situación con los minutos pero se llevó repetidos sustos. Las deficiencias defensivas le pasaron factura", dijo el medio catalán Sport sobre la actuación de Araujo.

Marca lo calificó con 5 puntos: "Como la línea defensiva, sufrió muchísimo en los primeros 20 minutos. Y luego en la segunda mitad regresaron los problemas para tirar la línea y defender los ataques con muchos efectivos y metros del rival. Intentó liderar la zaga y espolear a sus compañeros".

Mundo Deportivo, por su parte, escribió: "El central se mantiene en el once. Cubarsí, que arrastraba alguna molestia en los últimos días, volvió a arrancar en el banquillo. No estaban finos los culés en tareas defensivas, pero los centrales estaban menos imprecisos que los laterales. Más sólido que en el primer tiempo". También le dieron un mínimo aceptable de 5 puntos.

Por primera vez en su historial de Champions, Barcelona recibió dos goles en los primeros 17 minutos de juego.

