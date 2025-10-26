Real Madrid 2-1 Barcelona: con un final muy caliente en el que casi se fueron a las manos, los merengues, con Federico Valverde, obtuvieron la victoria y siguen punteros de LaLiga de España; mirá los goles

Federico Valverde volvió a ser capitán y titular en Real Madrid este domingo cuando su equipo recibió y derrotó 2-1 a Barcelona en el clásico de LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro que atrapó a todos, y en el que los merengues siguen punteros del certamen. Ronald Araujo entró faltando pocos minutos, en tanto que sobre el final casi se van los dos planteles a las manos.

Ya en el inicio del clásico, a los 2 minutos, hubo una jugada polémica por un supuesto penal sobre Vinícius Jr., de parte de Lamile Yamal. El árbitro fue a verlo al VAR y se dio cuenta de que cometió un error al pitarlo, y lo desestimó.

Sobre los 12 minutos, el VAR volvió a ser determinante, ya que Kylian Mbappé había anotado el 1-0, pero luego de unos minutos, fue anulado.

Sobre los 21', otra vez Mbappé apareció en soledad luego de un gran pase de Jude Bellingham y allí sí puso la apertura del tanteador.

¡¡AHORA SÍ, GOL DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE REAL MADRID EN #ELCLÁSICO!!





Cuatro minutos después, Federico Valverde tomó un rebote al borde del área de Barcelona tras un córner, pero la pelota le quedó para la zurda y la tiró muy por arriba del palo.

Real Madrid era el único en la cancha, ganándolo tácticamente, más allá del resultado. A los 28', Mbappé tuvo el segundo, pero el arquero rival, Szczesny, la sacó muy bien al córner. Lo mismo sucedió en la siguiente jugada con Huijsen.

Barcelona igualó a través de Fermín luego de un error en la salida de Arda Güler.

¡QUÉ MOMENTO PARA EL PIBE! ¡¡FERMÍN LÓPEZ MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA EN #ELCLÁSICO!!





Casi enseguida, Bellingham anotó el segundo para los merengues.

Al inicio del segundo tiempo, otra vez el VAR fue decisivo y a través suyo, se pitó un penal para Real Madrid. Sczeczny se lo tapó a Mbappé.

El partido entonces se hizo de ida y vuelta, ya que Barcelona fue tras el empate y casi enseguida, estuvo cerca.

Sobre los 65 minutos, Federico Valverde amagó por salir por un fuerte golpe (además, arrastraba una tarjeta amarilla), pero cuando ya estaba el cambio para entrar, pidió seguir en el clásico.

A los 71' salió finalmente Valverde, y sobre los 73', ingresó Ronald Araujo, quien de entrada, salvó el tercero de Real Madrid.

De esa manera, Real Madrid se llevó una gran victoria y sobre el final, al término del compromiso, ambos planteles casi se van a las manos en un momento muy caliente.