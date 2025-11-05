La FIFA creó el Premio de la Paz que se entregará en el sorteo del Mundial 2026

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026

La FIFA anunció este miércoles un premio para reconocer acciones especiales en favor de la paz y la unidad. El ganador se anunciará dentro de un mes en Washington, D.C., durante el sorteo de los grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 que se llevará a cabo exactamente en un mes, el 5 de diciembre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que estos esfuerzos sirven para "brindar esperanza a las futuras generaciones".

"En un mundo cada vez más inestable y dividido, es esencial reconocer la extraordinaria contribución de quienes se esfuerzan por poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", escribió Infantino en redes sociales.

La FIFA explicó que el premio se entregará anualmente como parte de los Premios The Best. No se especificaron los criterios de selección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo una intensa campaña para el Premio Nobel de la Paz de 2025, había afirmado que, debido a sus esfuerzos por la paz en Medio Oriente, sería el ganador natural. El premio finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y la Casa Blanca declaró que "la política se antepuso a la paz".

Durante este período, Trump e Infantino estrecharon su relación durante el Mundial de Clubes y los preparativos para el Mundial 2026.

“El premio se otorgará a personas que, mediante su compromiso inquebrantable y acciones extraordinarias, han contribuido a unir a los pueblos del mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento especial y único”, señala el comunicado de la FIFA.