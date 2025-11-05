La "Ley Wenger": qué es y por qué puede revolucionar el fútbol desde el Mundial 2026

La nueva ley del fuera de juego propuesta por Arsene Wenger que será sometida a votación

La regla más polémica del fútbol está a punto de experimentar una revolución histórica. La llamada “Ley Wenger”, propuesta por el exdirector técnico de Arsenal de Inglaterra y actual director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA , Arsene Wenger, volvió al centro del debate luego de dos años en el olvido y a partir del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, puede haber cambios significativos.

El International Football Association Board (IFAB) -organismo encargado de definir las reglas del juego en el fútbol- reactivó el proyecto y planea someterlo a votación en marzo de 2026, con el objetivo de implementarlo por primera vez en la citada Copa del Mundo.

El actual reglamento establece que un futbolista está en posición adelantada si cualquier parte de su cuerpo con la que puede marcar gol (excepto manos y brazos) se encuentra por delante del penúltimo defensor en el momento del pase.

La modificación propuesta por Wenger invierte ese principio: "Un atacante solo será sancionado si todo su cuerpo que puede jugar el balón está por delante del penúltimo defensor".

Es decir, si una parte del cuerpo (pie, hombro o cabeza) está alineada o detrás del defensor, la jugada será considerada válida.

Si se vota, será una revolución para el fútbol mundial

En el futbol de Suecia y en Italia, se realizaron ensayos con resultados alentadores: con la aplicación experimental de la “Ley Wenger”, los goles aumentaron más del 10% y los tiempos de revisión del VAR se redujeron drásticamente.

Como se ve continuamente en el fútbol uruguayo o del mundo entero, una jugada cualquiera en el que el hombro o el pie de un delantero está adelantado 2 centímetros de su rival, es sancionada con offside o fuera de juego.

Sin embargo, con la nueva interpretación de la "Ley Wenger", esa jugada sería válida, ya que parte del cuerpo del delantero seguiría en línea.

El cambio no solo busca favorecer el ataque, sino también recuperar el espíritu ofensivo del juego y disminuir la dependencia de la tecnología, que en los últimos años transformó las decisiones arbitrales en cuestiones milimétricas.

En caso de aprobarse, la nueva regla no se aplicaría de inmediato en las ligas en curso, pero sí es muy factible que pueda debutar oficialmente en el Mundial 2026, marcando la mayor reforma arbitral desde la introducción del VAR en 2018.