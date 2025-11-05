Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESTADOS UNIDOS

Mirá la jugada por la que el Comité Disciplinario de la MLS sancionó de oficio por un partido a Luis Suárez, quien no había sido expulsado en el encuentro

Con esta determinación, el delantero uruguayo se perderá la definición de este playoff en un compromiso decisivo

5 de noviembre 2025 - 15:50hs

Luis Suárez no tuvo un buen partido pese a que jugó los 90 minutos en su club, Inter Miami, que este sábado cayó derrotado 2-1 en su visita a Nashville SC por los playoffs de la conferencia del Este de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Y este miércoles, para redondear un muy mal compromiso, se conoció que fue suspendido de oficio por una jugada en la que no fue expulsado en el encuentro.

Picó muy bien por izquierda, eludió al arquero rival, pero cuando definió solo, su remate dio en el palo y se perdió la igualdad que hubiera sido muy importante para el transcurso del partido.

Luego, ya en el complemento y con el 2-0 consumado, marró otra situación frente al arquero sobre los 65 minutos, pero no tan clara como la otra, ya que este lo atoró cuando fue a patear.

La decisión de oficio que suspendió a Suárez

El Comité Disciplinario de la MLS sancionó este miércoles a Luis Suárez y lo hizo de oficio, ya que el uruguayo no vio la tarjeta roja el pasado sábado en el encuentro que jugó.

Todo se debe a una acción ante Andy Najar de Nashville SC durante el encuentro en la que El Pistolero le dio un tacazo en una pierna y lo dejó en el suelo.

Por más que hubo protestas, ni el árbitro ni el VAR dijeron nada y Suárez siguió jugando.

Debido a esta sanción, el uruguayo no podrá jugar este sábado a la hora 14 el decisivo partido 3 de la serie contra Nashville SC en el que se juegan el pasaje a la siguiente ronda, por lo que es un encuentro crucial.

