Video: el insólito gol que erró Luis Suárez para el empate de Inter Miami que perdió con Nashville y deberá jugarse al todo o nada por la MLS

Luis Suárez no tuvo una buena noche pese a que jugó los 90 minutos en su club, Inter Miami, que este sábado cayó derrotado 2-1 en su visita a Nashville SC por los playoffs de la conferencia del Este de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

De esta manera, y tras el triunfo del rival, la serie al mejor de tres quedó igualada 1-1, ya que los de La Florida habían ganado el primero de los encuentros.

El uruguayo tuvo un par de ocasiones y las marró las dos, pero la más increíble, fue la primera.

Nashville SC ya ganaba 1-0 prácticamente de entrada en la revancha de los playoffs de la MLS:

Pero Luis Suárez tuvo una gran ocasión para igualar el partido de visita cuando iban 18 minutos.

Picó muy bien por izquierda, eludió al arquero rival, pero cuando definió solo, su remate dio en el palo y se perdió la igualdad que hubiera sido muy importante para el transcurso del partido.

Luego, ya en el complemento y con el 2-0 consumado, marró otra situación frente al arquero sobre los 65 minutos, pero no tan clara como la otra, ya que este lo atoró cuando fue a patear.

Ahora, Inter Miami se tiene que jugar todo el sábado que viene desde la hora 14 como local en Ford Lauderdale. Si no gana, quedará tempranamente eliminado otra vez de la MLS.