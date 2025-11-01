"¿Vos sos del Madrid?" la pregunta de Lionel Messi a Davoo Xeneize y la graciosa respuesta: mirá el video

Deportivo LSM goleó 6-0 a Montevideo Boca Juniors , un partido que contó con un Watch Party integrado por Luis Suárez , Lionel Messi , Rodrigo De Paul, Rafa Cotelo y los reconocidos streamers argentinos Davoo Xeneize y La Cobra , y en el que dejó un momento gracioso por parte del rosarino y uno de los streamers.

La transmisión, que se emitió a través del canal de Youtube de AUF TV, comenzó con la presencia de ambos streamers argentinos y Rafa Cotelo. Posteriormente, se sumaron desde la concentración del Inter Miami, Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, teniendo en cuenta que esta noche enfrentarán a Nashville.

La charla fue muy distendida y con mucho humor, y en un momento Messi comprometió a Davoo con una pregunta . El streamer argentino simpatiza más por el Real Madrid que por el Barcelona y en varios stream defendió al equipo blanco en debates con La Cobra, quién es aficionado culé.

En un momento, Messi pregunta: "¿Vos sos del Madrid Davoo?". Automáticamente, con un poco de vergüenza, Davoo responde: "No no, no soy del Madrid pero tengo un colega que es muy del Barcelona (haciendo referencia a La Cobra) y de vez en cuando me gusta pincharlo un poquito".

El Watch Party de Deportivo LSM con Lionel Messi, Suárez, De Paul, Rafa Cotelo, Davoo y La Cobra

A lo que Messi responde: "Ah ¿es por eso nomás?", y el streamer argentino, entre risas, dice: "Si Leo obvio, por favor", lo que desata la risa de Luis Suárez. Rafa Cotelo interrumpe y lanza: "el susto que tiene", haciendo referencia a Davoo por su respuesta a Messi.

El otro momento gracioso entre Messi y Davoo Xeneize

Previamente, cuando Messi recién se había conectado al vivo, Davoo le quiso hacer una pregunta sobre como el rosarino tomaba el mate, pero Messi lo interrumpió y antes de que termina la frase expresó: "Para, para eh... no empieces a preguntar que estamos viendo el partido. No te largues".

Entre risas, Davoo se arrepintió de su primera pregunta y, teniendo en cuenta lo que le dijo Leo, cambió su incógnita y le preguntó sobre el reciente gol que había marcado Deportivo LSM, lo que desató la carcajada de Messi, Suárez y Rafa Cotelo.