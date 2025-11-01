Dólar
El Observador / Fútbol / WATCH PARTY

"¿Vos sos del Madrid?" la pregunta de Lionel Messi a Davoo Xeneize y la graciosa respuesta: mirá el video

En el Watch Party del partido de Deportivo LSM, Lionel Messi le hizo una incómoda pregunta al streamer Davoo Xeneize con respecto al Real Madrid

1 de noviembre 2025 - 13:22hs

Deportivo LSM goleó 6-0 a Montevideo Boca Juniors, un partido que contó con un Watch Party integrado por Luis Suárez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Rafa Cotelo y los reconocidos streamers argentinos Davoo Xeneize y La Cobra, y en el que dejó un momento gracioso por parte del rosarino y uno de los streamers.

La transmisión, que se emitió a través del canal de Youtube de AUF TV, comenzó con la presencia de ambos streamers argentinos y Rafa Cotelo. Posteriormente, se sumaron desde la concentración del Inter Miami, Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, teniendo en cuenta que esta noche enfrentarán a Nashville.

La pregunta incómoda de Lionel Messi y Davoo

La charla fue muy distendida y con mucho humor, y en un momento Messi comprometió a Davoo con una pregunta. El streamer argentino simpatiza más por el Real Madrid que por el Barcelona y en varios stream defendió al equipo blanco en debates con La Cobra, quién es aficionado culé.

Watch Party De Paul
El Watch Party de Deportivo LSM con Lionel Messi, Suárez, De Paul, Rafa Cotelo, Davoo y La Cobra

El Watch Party de Deportivo LSM con Lionel Messi, Suárez, De Paul, Rafa Cotelo, Davoo y La Cobra

En un momento, Messi pregunta: "¿Vos sos del Madrid Davoo?". Automáticamente, con un poco de vergüenza, Davoo responde: "No no, no soy del Madrid pero tengo un colega que es muy del Barcelona (haciendo referencia a La Cobra) y de vez en cuando me gusta pincharlo un poquito".

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

DIVISIONAL D

Luis Suárez, Lionel Messi, Rafa Cotelo, Davoo Xeneize y La Cobra reaccionarán en vivo al partido de Deportivo LSM vs Montevideo Boca Juniors este sábado

A lo que Messi responde: "Ah ¿es por eso nomás?", y el streamer argentino, entre risas, dice: "Si Leo obvio, por favor", lo que desata la risa de Luis Suárez. Rafa Cotelo interrumpe y lanza: "el susto que tiene", haciendo referencia a Davoo por su respuesta a Messi.

El otro momento gracioso entre Messi y Davoo Xeneize

Previamente, cuando Messi recién se había conectado al vivo, Davoo le quiso hacer una pregunta sobre como el rosarino tomaba el mate, pero Messi lo interrumpió y antes de que termina la frase expresó: "Para, para eh... no empieces a preguntar que estamos viendo el partido. No te largues".

Video Messi y Davo

El momento graciosos entre Lionel Messi y Davoo Xeneize

Entre risas, Davoo se arrepintió de su primera pregunta y, teniendo en cuenta lo que le dijo Leo, cambió su incógnita y le preguntó sobre el reciente gol que había marcado Deportivo LSM, lo que desató la carcajada de Messi, Suárez y Rafa Cotelo.

Deportivo LSM 6-0 Montevideo Boca Juniors: goleada del equipo Luis Suárez y Messi para ser líderes

Cuarto día de juicio a Diego García en Argentina por la joven que lo denunció de abuso sexual: declaró el uruguayo, psicólogos, no citarán a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos
