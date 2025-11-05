Candidato a presidente de Gremio criticó ásperamente a Luis Suárez y a un rival en las elecciones que se vienen

Antonio Dutra Júnior reveló detalles explosivos sobre los sucesos tras bambalinas que rodearon la salida de Luis Suárez y el papel de Alberto Guerra y Antonio Brum Caleffi en la gestión del caso, en una entrevista con Radio Imortal de Porto Alegre.

Dutra Júnior afirmó que todo está "ampliamente registrado en las actas de la junta directiva" y explicó que la gerencia advirtió a Caleffi y posteriormente lo despidió por priorizar los intereses del jugador uruguayo.

Según el directivo, Caleffi actuó como asesor de Suárez, contradiciendo las decisiones del club. "Era su chofer", dijo de manera irónica. Dutra también destacó que la permanencia del delantero hasta diciembre de 2023 solo fue posible porque la junta directiva mantuvo una postura firme frente a las discrepancias internas.

"Todo está minuciosamente documentado en las actas de la junta directiva. Primero, Caleffi fue amonestado y luego destituido (durante la administración de Guerra). Prefirió mantenerse firme en su opinión. Prefirió defender los intereses del jugador (Luis Suárez) antes que los del Gremio. Caleffi era el asesor de Suárez. Él (Suárez) solo permaneció hasta diciembre (de 2023) porque la junta se mantuvo firme", indicó Dutra.

En vísperas de las elecciones presidenciales de Gremio, el candidato Paulo Caleffi concedió una entrevista al programa Papo Pachola y abordó distintos temas.

Durante la entrevista, Caleffi recordó los sucesos tras bambalinas de la controversia con Luis Suárez en 2023, cuando el uruguayo consideró retirarse debido a un dolor en la rodilla. Según el candidato, la situación fue malinterpretada y utilizada políticamente. “Este rumor lo creó la Lista 2. Todos saben lo que pasó con Suárez. Al principio, creíamos que se iba a retirar. Luego, descubrimos el interés de Inter Miami. El contrato que protegía a Grêmio fue redactado por abogados de renombre, no por mí”, explicó.

Caleffi informó que el ambiente interno se tornó “horrible” tras la filtración de un video del entonces presidente Alberto Guerra, en el que mencionaba la gravedad de la lesión del delantero. A partir de entonces, la relación entre el uruguayo y la directiva se deterioró.

1701644385548.webp Suárez rubricó una campaña espectacular en Gremio AFP

“Cuando vimos que no iba a retirarse, incluimos una cláusula de protección. Si volvía a jugar en los 30 meses siguientes, tendría que pagar una multa de 70 millones de euros a Gremio. Esto generó malestar. Pero el problema no era conmigo, sino con la filtración sobre su rodilla. Eso rompió la relación”, añadió Caleffi.

Luis Suárez llevó a que Gremio, que no tenía figuras descollantes en su plantel, terminara segundo del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El uruguayo jugó 54 partidos, anotó 29 goles y brindó 17 asistencias. Además, ganó el trofeo Bola de Prata (Bola de Plata) como mejor jugador del Brasileirao, entregado por la prestigiosa revista brasileña Placar.