La buena noticia que recibió Edinson Cavani de cara al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate se verán las caras el próximo domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en lo que no es un partido más ya que ambos equipos se disputan cara a cara la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , y Edinson Cavani trabaja para estar entre los convocados.

El panorama en este momento, en vísperas del duelo del próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas en La Bombonera , está más a favor del equipo xeneize luego de la jornada que transcurrió el pasado fin de semana: Boca obtuvo un triunfo fundamental en La Plata ante Estudiantes , mientras que River sumó otra derrota dura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental que lo complica aún más.

Para este compromiso, Boca tendrá el regreso de una figura indispensable y de probablemente su mejor futbolista: Leandro Paredes. El mediocampista argentino estuvo ausente la última jornada ante Estudiantes ya que alcanzó la quinta amarilla ante Barracas Central y quedó limpio para el partido ante River.

La semana de Boca, que regresó a los entrenamientos este martes, ya comenzó con ensayo formal de fútbol de cara al Superclásico ante River y Claudio Úbeda paró dos equipos mezclados . De hecho, uno de los mediocampo estuvo integrado por Leandro Paredes y Ander Herrera , que poco a poco recupera rodaje, pero con la ausencia de Cavani.

Cavani Edinson Cavani en un entrenamiento de Boca Juniors Boca Juniors

No obstante, Edinson Cavani comenzó la semana entrenando diferenciado pero en la práctica de este miércoles temprano respondió bien a las exigencias y hoy mismo podría recibir el alta médica e integrarse con sus compañeros en el segundo turno que tendrá el plantel xeneize en esta jornada.

Su presencia en el once titular no está confirmada ya que deberá recuperar el ritmo futbolístico, teniendo en cuenta que el uruguayo retomó las prácticas esta semana y comenzó aún apartado del grupo y evaluando su evolución de la inflamación de la bursa del psoas derecho.

Su último partido fue el 14 de setiembre, en aquel empate 1-1 ante Rosario Central por la fecha 8 en donde el Matador fue titular y completó los 90 minutos. En el transcurso de la semana que siguió, sufrió una distensión en el psoas, que se agravó cuando intensificó movimientos para apenas sentarse en el banco contra Newell's y no sumar minutos. La realidad es que en estas semanas, nunca pudo entrenarse a la par.

Por eso Cavani tiene como objetivo primordial integrar la lista de convocados para el Superclásico y estar, al menos, en el banco de suplentes el próximo domingo, teniendo en cuenta que ya pasaron 50 días sin que Edinson pueda entrenarse con normalidad junto al grupo y no tiene margen para recuperar ritmo futbolístico.

Boca Juniors, con mínima ventaja de entrar a la Copa Libertadores

Quedan dos fechas en juego y el próximo domingo es el Superclásico en La Bombonera y Boca llega mejor posicionado. El xeneize, si consigue 2 puntos de los 6 que quedan en juego, está matemáticamente clasificado a la Copa Libertadores y River quedaría en repechaje, a la espera de que el propio Millonario, o Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura.

La institución Xeneize le resta el Superclásico ante River en condición de local y cierra la fase regular ante Tigre, también en La Bombonera. En el caso de River, visita a Boca este fin de semana y cierra la primera fase ante Vélez de visitante.

Un detalle a tener en cuenta es que la seguidilla de derrotas consecutivas de River también lo dejó muy expuesto en la tabla de la zona B del Torneo Clausura por lo que, si bien deben darse varios resultados a la vez y que el equipo de Gallardo no gane ninguna de las dos fechas que restan, matemáticamente tiene chances de quedar eliminado en la primera fase.