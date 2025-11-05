Dólar
/ Nacional / HOMICIDIO

Un hombre de 49 años fue asesinado en Colonia y el principal sospechoso es su hijastro: está detenido y a disposición de la Justicia

La víctima se encontraba discutiendo con su hijastro, un hombre de 36 años, cuando este lo habría atacado con un arma blanca

5 de noviembre 2025 - 13:56hs
Homicidio en Colonia

Homicidio en Colonia

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 49 años fue asesinado esta mañana en Colonia tras un incidente familiar, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

La víctima se encontraba discutiendo con su hijastro, un hombre de 36 años, cuando este lo habría atacado con un arma blanca, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Personal policial se dirigió hasta el lugar de los hechos, una vivienda ubicada en la calle Domingo Baqué, y allí constató la presencia de una persona caída en el suelo.

Inmediatamente, se hizo presente un equipo médico, que constató el fallecimiento del hombre de 49 años.

El hijastro de la víctima, principal sospechoso del crimen, fue detenido en el lugar y se encuentra a disposición de la Justicia.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica y la investigación ahora está a cargo de la Fiscal Letrada de Primer Turno, Carla Larrosa.

Temas:

hombre asesinado Colonia

