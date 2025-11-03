Un hombre fue asesinado de varios disparos en Rocha: poseía múltiples antecedentes penales

Un hombre fue asesinado de varios disparos durante la noche de este domingo en el departamento de Rocha.
El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre la zona del balneario La Coronilla, próximo al Estadio Municipal, informó el medio local Inf Central.
De acuerdo con el consignado medio, personal policial se dirigió al lugar tras aviso por disparos de arma de fuego y allí encontraron a un hombre sin vida con múltiples impactos de bala en el cuerpo.
La víctima, identificada bajo los iniciales R.F., poseía varios antecedentes penales y estaba prófuga de la Justicia, asegura el portal rochense.
En la escena del crimen, los efectivos policiales encontraron más de seis casquillos de bala.
El caso está en manos de la Jefatura de Policial local y la Fiscalía de Turno, quienes buscarán esclarecer lo que pasó.