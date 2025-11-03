Un hombre fue asesinado de varios disparos en Rocha: poseía múltiples antecedentes penales

Un hombre fue asesinado de varios disparos durante la noche de este domingo en el departamento de Rocha .

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre la zona del balneario La Coronilla , próximo al Estadio Municipal, informó el medio local Inf Central.

De acuerdo con el consignado medio, personal policial se dirigió al lugar tras aviso por disparos de arma de fuego y allí encontraron a un hombre sin vida con múltiples impactos de bala en el cuerpo.

La víctima, identificada bajo los iniciales R.F., poseía varios antecedentes penales y estaba prófuga de la Justicia , asegura el portal rochense.

En la escena del crimen, los efectivos policiales encontraron más de seis casquillos de bala.

El caso está en manos de la Jefatura de Policial local y la Fiscalía de Turno, quienes buscarán esclarecer lo que pasó.