/ Nacional / POLICIALES

Policía detuvo a un hombre de 22 años por el asesinato del delivery en Villa Española: buscan a su cómplice

El delivery de 56 años fue asesinado el 18 de octubre tras dejar un reparto en Lucas Moreno y Fray Manuel de Ubeda

29 de octubre 2025 - 9:43hs
Policía. Foto: FocoUy

Policía. Foto: FocoUy

Un hombre de 22 años fue detenido en las últimas horas por la Policía por su presunta participación en el crimen del repartidor de 56 años que fue asesinado el 18 de octubre en Villa Española en el marco de una rapiña.

Según informó Telemundo y confirmaron desde el Ministerio del Interior a El Observador, el joven fue detenido en una casa ubicada en Lucas Moreno y Fray Manuel de Ubeda, en Villa Española. En ese mismo lugar habían encontrado la moto robada al día siguiente del crimen. Sin embargo, en esa ocasión, no había personas dentro de la vivienda.

La hipótesis de los investigadores indica que él habría disparado, al tiempo que un cómplice lo acompañó en una moto a cometer el crimen. Luego de perpetrado el homicidio, fugaron en las dos motos. El cómplice está identificado, pero aún permanece prófugo. El detenido, en tanto, tiene antecedentes por hurto.

El crimen ocurrió en la noche del 18 de octubre, luego de que el delivery dejara un reparto del bar Las Tejas en una casa de Capitán Villademoros y Fray Bentos.

El dueño del local ubicado en La Unión habló con la prensa luego del crimen y dijo que el fallecido era una persona a la que "todo el mundo" apreciaba, y recordó que tiempo atrás había decidido dejar de trabajar como repartidor en la noche porque la cosa estaba "complicada".

Sin embargo, poco después volvió a pedir trabajo. "A mitad de año me llama y me dice: 'Horacio, sabés que no me alcanza. Necesito algún extra'", dijo a Subrayado y Telemundo.

