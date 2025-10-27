Dólar
ASALTO FRUSTRADO

"La Policía me alertó cuatro días antes", contó empresario de Salto que iba a ser asaltado por seis delincuentes, incluido un edil

Marcos Pigurina dijo que el edil era su socio y "estaba al tanto de todos los movimientos de la fiesta" en la que se iba a realizar el atraco

27 de octubre 2025 - 16:10hs
Entrada al departamento de Salto
Entrada al departamento de Salto
Edil de Salto Álvaro Godoy
Instagram Álvaro Godoy

"La Policía me alertó lo que podía llegar a pasar, yo ya lo sabía cuatro días antes, me pidieron que hiciera vida normal. Intenté vivir lo más normal posible sabiendo esta noticia", contó Pigurina en entrevista con Telemundo este lunes.

Las autoridades le habían aclarado que la fiesta se iba a suspender si no lograban atrapar a los delincuentes. "Si no estábamos 100% seguros no se iba a hacer", señaló.

El empresario explicó que el edil frenteamplista Álvaro Godoy, uno de los seis integrantes del grupo delictivo, era su socio en un boliche de la ciudad llamado Morena.

"Le abrí las puertas de mi casa, se acercó al entorno mío y estaba al tanto de todos los movimientos de esta fiesta de Halloween. No había ningún tipo de roce con él, ni me debía plata ni yo a él. No había ninguna deuda", aseguró Pigurina.

El accionar de la Policía y la diferencia con la fiscal

El asalto fue desactivado por la Policía horas antes de que comenzara la fiesta. Godoy y su pareja fueron detenidos en Salto y los cuatro montevideanos -una pareja y dos menores de edad- fueron arrestados cuando se bajaron del ómnibus en que llegaron a la ciudad.

El jefe de Policía local, Fabián Severo, contó que uno de los delincuentes tenía un revólver calibre 38. También se incautó una moto robada.

"En algún momento del análisis de la información surge que podría darse un homicidio", informó Severo. La fiscal del caso, Loreley Escobar, lo había descartado en su conferencia de este domingo.

El abogado de Godoy, Gabriel Cartagena, dijo a El País que "no se planificó matar a nadie, sino hurtar dinero". "No existe en el expediente penal ni en ninguna de las nueve declaraciones nadie que dijera que fueran a matar a una persona", aseguró. Además, responsabilizó a la pareja de Godoy por "organizar todo".

El robo, detalló Severo, se iba a llevar adelante durante la presentación "de un artista argentino". Esa noche se presentaron dos artistas de esa nacionalidad, el DJ Fer Palacios y el músico Max Carra.

La mayoría de las entradas -en el lugar había más de 3000 personas- se vendieron de manera anticipada. El botín, contaron las autoridades, estaba vinculado a las entradas que se vendían en puerta y, principalmente, al dinero obtenido en las barras de bebida.

