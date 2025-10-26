Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Investigan robo millonario a una brasileña en Maldonado: denuncia el faltante de más de U$S 100 mil y $ 800 mil que tenía en su apartamento

La víctima, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad brasileña, manifestó que solo ella posee la contraseña y la llave del cofre

26 de octubre 2025 - 18:14hs
Policías en Maldonado
Policías en Maldonado

La Policía investiga el robo de más de 100 mil dólares y 800 mil pesos uruguayos a una mujer, de nacionalidad brasileña y avanzada edad, de su apartamento en Punta del Este, informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino.

De acuerdo a la misiva policial, la denuncia se recibió este domingo próximo al mediodía, cuando personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional II atendió el hurto de dinero en un edificio, que en primera instancia estaba ubicado sobre Rambla William, en la ciudad de Punta del Este.

Sin embargo, minutos después de las 19 horas las autoridades policiales aclararon que el inmueble se encuentra a pocas cuadras del límite con la ciudad de Punta del Este, ubicándose concretamente en el barrio Nuevo Cantegril de la ciudad de Maldonado.

La víctima, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad brasileña, manifestó que desde el 15 de octubre su apartamento se encuentra en obras, motivo por el cual se hospeda temporalmente en un hotel.

La denunciante señaló que en ese entonces fue la última vez que vio el dinero dentro del cofre que posee, y que en la mañana de hoy constató el faltante de 105.000 dólares estadounidenses y 800.000 pesos uruguayos aproximadamente, permaneciendo en el cofre la suma de 160.000 reales.

Agregó, además, que solo ella posee la contraseña y la llave del cofre. La Policía no constató daños ni signos de forzamiento, y ahora personal de Policía Científica realiza el relevamiento correspondiente.

