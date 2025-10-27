Dólar
EDIL A PRISIÓN

Frente Amplio expulsará al edil condenado por planificar una rapiña en una fiesta de Salto

El edil Álvaro Godoy planificó asaltar a un empresario durante una fiesta multitudinaria, pero fue detenido horas antes del crimen

27 de octubre 2025 - 12:06hs
Álvaro Godoy
Álvaro Godoy

El edil del Frente Amplio de Salto Álvaro Godoy será expulsado del partido, informó Subrayado y confirmó a El Observador el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.

Si bien el caso aún debe pasar por el Tribunal de Conducta del partido, Pereira dijo que ante un caso "tan claro, no hay duda que va a terminar en su expulsión".

El caso será analizado este lunes por la departamental del Frente Amplio de Salto, que "seguramente" -indicó Pereira- enviará el caso al Tribunal de Conducta.

Además, se prevé que la departamental tome alguna resolución "provisoria" con su afiliación al partido, dado que el organismo que debe expulsarlo formalmente es el Plenario.

Godoy reconoció su participación en la frustrada rapiña y fue condenado este domingo a un año de cárcel por un delito de asociación para delinquir. Cumplirá tres meses en prisión efectiva y los otros nueve en la modalidad de libertad a prueba.

Junto a otras cinco personas, Godoy planificó una rapiña a mano armada a un empresario en una multitudinaria fiesta realizada el pasado sábado en el Salto Polo Club, donde asistieron más de 3000 personas. La Policía detuvo a todos los involucrados horas antes del atraco.

Edil salto Frente Amplio Fernando Pereira

