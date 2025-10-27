Oddone afirmó que triunfo de Milei en Argentina genera "buen escenario" para "canal comercial" y "turístico"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , afirmó que el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término traerá "un escenario de estabilidad de precios relativos" en Argentina .

"Significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico , en particular para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios", aseguró el ministro durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda.

La Libertad Avanza , el partido de Milei, obtuvo el 40,7% del apoyo de los argentinos sobre el 31,7% de Fuerza Patria, la oposición peronista. Esto provocará un aumento de los legisladores del oficialismo en el Congreso argentino.

"Claramente, ese resultado, que configura una confirmación del respaldo al Gobierno de Milei , introduce un escenario muy diferente al que uno habría podido imaginarse en caso de que no hubiera sido así", dijo Oddone en la comparecencia de esta mañana.

"El discurso del presidente Milei sugiere que, además de este respaldo, va a gestionar la búsqueda de acuerdos y consensos con las fuerzas del Parlamento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos esperando es, probablemente, que en las próximas semanas haya una menor volatilidad de mercado a nivel de las variables nominales y la confirmación de que la estrategia desinflacionaria sigue siendo una prioridad", agregó Oddone tras los resultados electorales del domingo.

En cuanto a la diferencia de precios en el litoral uruguayo, el secretario de Estado piensa que "el escenario que se abre en este momento dará menos volatilidad a los precios relativos entre Uruguay y Argentina, por lo tanto, menos volatilidad a la política de fijación del precio de los combustibles en nuestro litoral".

Por otra parte, Oddone señaló que son "elementos aún muy prematuros" que se han hecho "a partir de la evaluación (...) de los resultados electorales de ayer y de algunas conversaciones que el equipo que estuvo en Washington pudo tener con los colegas del equipo económico argentino hace quince días".

"Ahora el desafío importante –he tenido oportunidad de hablarlo con las autoridades económicas argentinas– es la agenda procrecimiento", contó el ministro. "Los indicadores de corto plazo de la economía argentina estaban sugiriendo una desaceleración del crecimiento económico, en parte producto de que el rebote que tuvo lugar durante 2024 queda atrás, pero también en parte es producto del nivel de incertidumbre que se había generado en las últimas semanas", las previas a las elecciones.

"El tema más relevante para las autoridades económicas argentinas, el de cómo trazar un panorama claro y consistente para atraer inversión, para consolidar inversión en las enormes oportunidades de recursos naturales a explotar que tiene Argentina, para lo cual requiere inversión propia e inversión extranjera", agregó.

"Imaginamos que esa será la agenda económica del Gobierno en los próximos meses, con una situación fiscal que está en orden, pero que depende crucialmente del nivel de actividad; si este no termina de consolidarse, tarde o temprano los problemas fiscales emergerán, y eso daría lugar a preocupaciones sobre la sostenibilidad del proceso de ajuste", sentenció.