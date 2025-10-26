Salto: detuvieron a seis personas, incluido un edil del Frente Amplio, que preparaban asalto en una fiesta multitudinaria

El edil frenteamplista de Salto Álvaro Godoy y al menos cinco personas más fueron detenidas este sábado en un operativo para desactivar un posible asalto, informaron a El Observador desde la Jefatura de Policía local.

Según detalló el medio local Cambio, Godoy fue detenido sobre el mediodía del sábado cuando circulaba en su auto por la Avenida Harriague. También fue detenida su pareja.

Luego, se conoció que habían dado hospedaje a cuatro montevideanos en la zona de las termas del Daymán, que también estaban vinculados al atraco. La Policía llegó al lugar y detuvo a todos los involucrados.

Aún se buscan a otras personas de nacionalidad brasileña.

Según la información primaria, los al menos seis involucrados planeaban robar la recaudación de una fiesta masiva que se celebró este sábado en el Salto Polo Club con motivo de halloween. Se esperaban más de 3000 concurrentes.

Todos los detenidos quedaron en manos de la Fiscalía.

Godoy integra la lista 70 del Frente Amplio y es, además de curul, director de la radio Extremo.