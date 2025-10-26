Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Lunes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Salto: detuvieron a seis personas, incluido un edil del Frente Amplio, que preparaban asalto en una fiesta multitudinaria

Aún se buscan a otras personas de nacionalidad brasileña.

26 de octubre 2025 - 11:50hs
Edil de Salto Álvaro Godoy
Instagram Álvaro Godoy

El edil frenteamplista de Salto Álvaro Godoy y al menos cinco personas más fueron detenidas este sábado en un operativo para desactivar un posible asalto, informaron a El Observador desde la Jefatura de Policía local.

Según detalló el medio local Cambio, Godoy fue detenido sobre el mediodía del sábado cuando circulaba en su auto por la Avenida Harriague. También fue detenida su pareja.

Luego, se conoció que habían dado hospedaje a cuatro montevideanos en la zona de las termas del Daymán, que también estaban vinculados al atraco. La Policía llegó al lugar y detuvo a todos los involucrados.

Más noticias
Las botellas de alcohol y los vehículos incautados en el operativo
INCAUTACIÓN

Detuvieron en Salto a dos personas que intentaron ingresar más de 350 botellas de alcohol a Uruguay por mar desde Argentina

Intendencia de Salto
SALTO

Jutep señaló "corrupción" en la Intendencia de Salto por nepotismo: el director de Obras es el hijo del secretario general

Aún se buscan a otras personas de nacionalidad brasileña.

Según la información primaria, los al menos seis involucrados planeaban robar la recaudación de una fiesta masiva que se celebró este sábado en el Salto Polo Club con motivo de halloween. Se esperaban más de 3000 concurrentes.

Todos los detenidos quedaron en manos de la Fiscalía.

Godoy integra la lista 70 del Frente Amplio y es, además de curul, director de la radio Extremo.

Temas:

salto Edil Frente Amplio Fiesta

Seguí leyendo

Las más leídas

La senadora de El Abrazo, Patricia Kramer junto al senador socialista Gustavo González
FRENTE AMPLIO

Sector de Pata Kramer dijo que "cometió errores de contenido y de forma" en entrevista con Petinatti donde habló de Israel y Palestina

Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
NEWSLETTER ENCLAVE

Cardama: luces amarillas que no se advirtieron

Raúl Abirad (2025). Foto: Federica Bordaberry.

Ser testigo de la vida de Rosa Luna: la historia de Raúl Abirad, el hombre que un día la siguió en un desfile y nunca se fue de su lado

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli
MIRÁ LAS TABLAS

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos