Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / INCAUTACIÓN

Detuvieron en Salto a dos personas que intentaron ingresar más de 350 botellas de alcohol a Uruguay por mar desde Argentina

Los implicados fueron capturados por oficiales de Prefectura que recorrían a pie la zona del arroyo Los Chanchos, mientras cargaban el alcohol en una camioneta

8 de octubre 2025 - 13:32hs
Las botellas de alcohol y los vehículos incautados en el operativo

Las botellas de alcohol y los vehículos incautados en el operativo

Foto: Armada Nacional

La Prefectura de Salto detuvo a dos personas que intentaron ingresar más de 350 botellas de alcohol a Uruguay por mar desde Argentina, y busca a otros dos implicados que se fugaron, según informó la Armada Nacional en un comunicado.

Este martes sobre las 14:40 unos oficiales de Prefectura que recorrían a pie la zona del arroyo Los Chanchos, cerca del Puerto de Salto, vieron a una embarcación que llegaba a la costa desde Argentina.

Tras el desembarco, los funcionarios vieron a cuatro personas sacando varias cajas de "bebidas alcohólicas" de la embarcación y colocándolas en una camioneta que estaba en la orilla del arroyo.

Más noticias
El contralmirante retirado Otto Gossweiler
RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO

Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

Gusano Manzana del Parque Rodó. (Archivo)
TRAGEDIA

Madre del niño que murió tras caer del Gusano Manzana dijo que no tenía síntomas de infección respiratoria: para abogado la pericia deja "más interrogantes"

En ese momento, los oficiales navales abordaron a los implicados y capturaron a dos de ellos, que intentaron fugarse en una moto. Los otros dos involucrados se fugaron a pie del lugar de los hechos y son buscados por las autoridades salteñas.

De acuerdo a la Armada, se incautaron un total de 240 botellas de Aperol y 120 de vodka Smirnoff, con un valor total de $ 300.000. La camioneta y la moto también quedaron a disposición de la Justicia.

Imagen de WhatsApp 2025-10-08 a las 12.45.21_975a5363
Los dos detenidos por la Prefectura de Salto en el operativo

Los dos detenidos por la Prefectura de Salto en el operativo

Temas:

salto alcohol Uruguay Argentina Armada Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Orlando Petinatti y Fernando Pereira
MARCHA POR PALESTINA

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'": cruce entre Orlando Petinatti y Fernando Pereira por la movilización por Palestina

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos