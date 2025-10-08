Detuvieron en Salto a dos personas que intentaron ingresar más de 350 botellas de alcohol a Uruguay por mar desde Argentina

Las botellas de alcohol y los vehículos incautados en el operativo Foto: Armada Nacional

La Prefectura de Salto detuvo a dos personas que intentaron ingresar más de 350 botellas de alcohol a Uruguay por mar desde Argentina, y busca a otros dos implicados que se fugaron, según informó la Armada Nacional en un comunicado.

Este martes sobre las 14:40 unos oficiales de Prefectura que recorrían a pie la zona del arroyo Los Chanchos, cerca del Puerto de Salto, vieron a una embarcación que llegaba a la costa desde Argentina.

Tras el desembarco, los funcionarios vieron a cuatro personas sacando varias cajas de "bebidas alcohólicas" de la embarcación y colocándolas en una camioneta que estaba en la orilla del arroyo.

En ese momento, los oficiales navales abordaron a los implicados y capturaron a dos de ellos, que intentaron fugarse en una moto. Los otros dos involucrados se fugaron a pie del lugar de los hechos y son buscados por las autoridades salteñas.

De acuerdo a la Armada, se incautaron un total de 240 botellas de Aperol y 120 de vodka Smirnoff, con un valor total de $ 300.000. La camioneta y la moto también quedaron a disposición de la Justicia. Imagen de WhatsApp 2025-10-08 a las 12.45.21_975a5363 Los dos detenidos por la Prefectura de Salto en el operativo Foto: Armada Nacional