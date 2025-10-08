Nacional a la espera de la evolución del Diente López y para definir qué hace con él ante Danubio

El estado del tobillo derecho de Nicolás López tiene en vilo a Nacional de cara al partido del próximo domingo ante Danubio a las 16:00 en Jardines del Hipódromo, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.

El Diente tiene molestias en esa zona, las que se agravaron en el partido del pasado sábado ante Cerro Largo FC , en el que recibió algunos contactos y tuvo que pedir el cambio a los 28 minutos de juego en el Gran Parque Central.

Esta semana la comenzó en la sanidad de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, con sesiones de recuperación el día lunes y el día martes.

Ese día, el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, dijo que el Diente no estaba descartado para el domingo.

TORNEO CLAUSURA Los precios que fijó Danubio para recibir a Nacional en Jardines; mirá los detalles de la venta de entradas

PEÑAROL La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

Y este miércoles tuvo un avance leve y entrenó en cancha, aunque no lo hizo con la exigencia a la par de sus compañeros.

Como en las semanas posteriores luego del esguince que sufrió ante Plaza Colonia el 14 de setiembre, en el cuerpo técnico lo siguen día a día para ver cómo evoluciona.

En ese sentido, y según reveló el entrenador Pablo Peirano, la semana pasada había sido la que se movió de mejor forma, pero en el partido ante Cerro Largo se sintió desde el arranque y no pudo aguantar en cancha.

20250911 Exequiel Mereles, Nicolás López y Nicolás Lodeiro Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy Exequiel Mereles, Nicolás López y Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández / FocoUy

Como ya informó Referí, en Nacional esperan para ver cómo avanza el atacante y también para definir si estará o no a la orden ante Danubio.

Si no llega, obviamente no estará a la orden. Y si avanza, se decidirá en qué estado se encuentra para ver si es más conveniente pararlo y que no juegue este partido, para que tenga menos riesgos y una mayor recuperación, pensando en la definición de la temporada.

También es probable, si está en condiciones, que se lo convoque y que se le de descanso en el siguiente partido.

20250907 Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Nicolás López Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El encuentro ante Danubio en Jardines tiene en lo previo una mayor dificultad que el siguiente, que será ante Miramar Misiones en el Gran Parque Central.

Ante los franjeados, Nacional no tendrá al golero Luis Mejía, convocado por Panamá, que sí estará en la próxima etapa, ni a los desgarrados Christian Oliva, Juan Cruz De los Santos y Matías De los Santos.

El cuerpo técnico tendrá que esperar para ver cómo cierra la semana el Diente y luego definir si sale a la cancha en Jardines o si lo cuidan para que se recupere mejor de su tobillo.