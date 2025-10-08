Dólar
Los precios que fijó Danubio para recibir a Nacional en Jardines; mirá los detalles de la venta de entradas

Los franjeados dieron a conocer los precios para los dos sectores a la que irán los tricolores

8 de octubre 2025 - 13:18hs
Palmera estadio de Danubio
Foto: Leonardo Carreño
Danubio confirmó los precios de las entradas para recibir a los hinchas de Nacional en el partido del próximo domingo 12 de octubre en Jardines del Hipódromo por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los franjeados dieron a conocer los precios para los dos sectores a la que irán los tricolores: la tribuna de la palmera y la cabecera visitante.

Los precios que fijó Danubio para recibir a Nacional en Jardines

Para la cabecera, los precios son de $ 525 para socios de Nacional y de $ 750 las generales.

En tanto, para la tribuna los precios son de $ 900 para los socios albos y de $ 1.050 las generales.

Por su parte, los hinchas de Danubio pagarán $ 250 las generales, $ 200 el talud, con canje para socios e invitados.

La venta ya está habilitada y se hace por la web Redtickets.uy o de forma presencial en Redpagos.

Menores hasta 12 años gratis.

