Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

El profesional festejó fuera del país y un poco alejado de sus principales afectos

8 de octubre 2025 - 12:44hs

Mientras Nacional se prepara con todo para el difícil encuentro que tiene este domingo a la hora 18 en Jardines del Hipódromo contra Danubio por la fecha 11 del Torneo Clausura, Jeremía Recoba, quien se fue hace pocos meses a Las Palmas de la Segunda división de España, festeja sus 22 años este miércoles y su mamá le realizó un emotivo video.

El hijo del Chino Recoba realiza sus primeras armas en el fútbol del viejo continente.

De a poco, más allá de que está jugando como suplente, va tomando experiencia en un deporte que a ese nivel, es muy diferente al que se practica en Uruguay.

El video de Jeremía Recoba

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba de toda la vida, hija de otro gran jugador de Danubio y Nacional de la década de los años de 1970, como Rafael Perrone, y mamá de Jeremía Recoba, aprovechó la ocasión para festejarle a la distancia el cumpleaños con un emotivo video.

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Ofensiva de peso: Diego Aguirre activa el doble 9 en Peñarol y busca el golpe de timón arriba ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

En el mismo, aparece el actual futbolista de Las Palmas de la Segunda división de España, en distintas etapas de la vida.

Jeremía Recoba entrenó en esta jornada de miércoles preparando un nuevo partido de su flamante club español y recibió el saludo de varios amigos y excompañeros, algunos de Nacional, como Christian Ebere.

Vale recordar que, como informó Referí, Jeremía le envió un mensaje al nigeriano por la importancia que tuvo el pasado sábado en el gol del 1-0 para los tricolores ante Cerro Largo por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Temas:

Jeremía Recoba Nacional Jardines del Hipódromo Las Palmas Chino Recoba Lorena Perrone Rafael Perrone Torneo Clausura Danubio

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere repatriar a un ex Peñarol para la temporada 2026

Pablo Peirano
NACIONAL

Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos