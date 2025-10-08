El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

Mientras Nacional se prepara con todo para el difícil encuentro que tiene este domingo a la hora 18 en Jardines del Hipódromo contra Danubio por la fecha 11 del Torneo Clausura, Jeremía Recoba , quien se fue hace pocos meses a Las Palmas de la Segunda división de España, festeja sus 22 años este miércoles y su mamá le realizó un emotivo video.

El hijo del Chino Recoba realiza sus primeras armas en el fútbol del viejo continente.

De a poco, más allá de que está jugando como suplente, va tomando experiencia en un deporte que a ese nivel, es muy diferente al que se practica en Uruguay.

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba de toda la vida, hija de otro gran jugador de Danubio y Nacional de la década de los años de 1970, como Rafael Perrone, y mamá de Jeremía Recoba, aprovechó la ocasión para festejarle a la distancia el cumpleaños con un emotivo video.

En el mismo, aparece el actual futbolista de Las Palmas de la Segunda división de España, en distintas etapas de la vida.

Jeremía Recoba entrenó en esta jornada de miércoles preparando un nuevo partido de su flamante club español y recibió el saludo de varios amigos y excompañeros, algunos de Nacional, como Christian Ebere.

Vale recordar que, como informó Referí, Jeremía le envió un mensaje al nigeriano por la importancia que tuvo el pasado sábado en el gol del 1-0 para los tricolores ante Cerro Largo por la fecha 10 del Torneo Clausura.