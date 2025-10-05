El mensaje de Jerermía Recoba, desde España, a Christian Ebere, por su importancia en el primer gol de Nacional en la victoria ante Cerro Largo por el Torneo Clausura; mirá el video

Nacional derrotó 2-1 a Cerro Largo este sábado en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura y dio un paso muy importante no solo para seguir prendido en este certamen, sino para aumentar, al menos hasta esta noche, la diferencia con sus perseguidores en la Tabla Anual. En tanto, desde España, el extricolor, Jeremía Recoba, le envió un mensaje a Christian Ebere, por su importancia en el gol del 1-0 transitorio.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los tricolores jugaron mejor y, aunque no les sobró nada, se supieron recomponer a lo que había sido una semana muy complicada y a todas las lesiones con las que contó para este compromiso.

Jeremía Recoba se encontraba a la espera de lo que será el partido que jugarán este domingo a la hora 16 uruguaya con su equipo, Las Palmas, que recibirá a Cádiz por una nueva fecha de la Segunda división de España.

No obstante y como ocurre normalmente, el media punta uruguayo no se olvida nunca de Nacional.

OBITUARIO Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil

SELECCIÓN URUGUAYA La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Por eso siguió las instancias del triunfo ante Cerro Largo por el Torneo Clausura, a la distancia.

Cuando las imágenes mostraban el 1-0 de Nacional en el que tuvo mucho que ver Christian Ebere (aunque hay que ver si el árbitro no lo dio como gol en contra), Jeremía Recoba escribió en su cuenta de Instagram.

Subió un video con el festejo del nigeriano y puso: "Buena hermanooooo".

Cabe recordar que ambos tuvieron en Nacional una buena amistad, la que siguen a la distancia.