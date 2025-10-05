Nacional derrotó 2-1 a Cerro Largo este sábado en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura y dio un paso muy importante no solo para seguir prendido en este certamen, sino para aumentar, al menos hasta esta noche, la diferencia con sus perseguidores en la Tabla Anual. En tanto, desde España, el extricolor, Jeremía Recoba, le envió un mensaje a Christian Ebere, por su importancia en el gol del 1-0 transitorio.
El mensaje de Jerermía Recoba, desde España, a Christian Ebere, por su importancia en el primer gol de Nacional en la victoria ante Cerro Largo por el Torneo Clausura; mirá el video
Un momento diferente que vivió el media punta uruguayo quien este domingo por la tarde, jugará con Las Palmas