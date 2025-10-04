Dólar
TORNEO CLAUSURA

Nacional vs Cerro Largo FC EN VIVO: Peirano confirmó el equipo y hay una sopresa; mirá el once tricolor en el Gran Parque Central

Nacional recibe a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central desde las 18:00 hora; seguí el blog en vivo de Referí

4 de octubre 2025 - 16:51hs
Luis Mejía y Sebastián Coates

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Foto: Enzo Santos / FocoUy

EN VIVO

En lo estrictamente deportivo, el entrenador Pablo Peirano sufrió las bajas por lesión de Juan Cruz De los Santos y Christian Oliva, ambos por desgarro, quienes se perderán este y los próximos partidos.

El DT dio la lista de convocados, con la ausencia de Exequiel Mereles y la presencia de los juveniles Tomás Viera y Agustín Dos Santos.

Los detalles del partido

Seguí el blg en vivo de Referi:

Live Blog Post

Confirmado Cerro Largo

Así va a jugar Cerro Largo FC ante Nacional: Gino Santilli, Lucas Correa, Mauro Brasil, Alan Di Pippa, Facundo Parada, Facundo Bonifazi, Lautaro Vázquez, Nicolás Bertochi, Sebastián Assis, Cristian González y Franco Rossi.

Live Blog Post

Los números de Agustín Dos Santos en Nacional

El volante nacido el 9 de febrero de 2008 en Salto, suma 7 partidos en Nacional: uno por el Campeonato Uruguayo, el pasado 16 de agosto ante Progreso, en su debut oficial, dos por Copa AUF Uruguay y el resto amistosos.

Live Blog Post

Dos Santos se mete en el equipo tricolor

Agustín Dos Santos, que iba a viajar invitado con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a Malasia, finalmente se quedó en Uruguay, fue convocado en Nacional y se metió en el once de Pablo Peirano. El juvenil entra en el equipo en el lugar que se preveía que iba a ser para Lucas Villalba, que sige como suplente.

Live Blog Post

Confirmado Nacional con sorpresa

Pablo Peirano confirmó el equipo tricolor con una sorpresa en los titulares: Agustín Dos Santos.

El equipo de Nacional es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Agustín Dos Santos, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez; Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Live Blog Post

Nacional con bajas

Los tricolores tienen las bajas por lesión de Juan Cruz De los Santos y Christian Oliva. Además, no fue convocado Exequiel Mereles. Peirano citó a los juveniles Tomás Viera y Agustín Dos Santos.

Convocados de Nacional vs Cerro Largo
Convocados de Nacional vs Cerro Largo

Convocados de Nacional vs Cerro Largo

Live Blog Post

Nacional vs Cerro Largo FC, EN VIVO

Nacional recibe a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central desde las 18:00 horas, en un partido en el que los albos buscarán volver a la victoria

