Nacional recibe a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central desde las 18:00 horas, en un partido en el que los albos buscarán volver a la victoria luego del empate 0-0 ante Juventud del pasado domingo, resultó que causó malestar en los hinchas y que generó declaraciones de directivos, lo que derivó en una semana compleja para los tricolores.
Nacional vs Cerro Largo FC EN VIVO: Peirano confirmó el equipo y hay una sopresa; mirá el once tricolor en el Gran Parque Central
